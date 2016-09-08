Путин: "Президентские спортивные игры" продвигают в молодежной среде здоровый образ жизни

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что "Президентские спортивные игры" завоевывают все большую популярность, внося свою лепту в развитие физической культуры в школах. Об этом говорится в тексте приветственной телеграммы участникам, организаторам и гостям финала Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", размещенной на сайте Кремля.

"Искренне рад, что этот масштабный проект завоевывает все большую популярность, вносит свою лепту в развитие физической культуры в общеобразовательных школах, в продвижение в молодежной среде ценностей активного, здорового образа жизни", - говорится в тексте телеграммы.

В преддверии заключительного этапа Всероссийских спортивных игр школьников Путин отметил, что "триумфаторы и призеры предварительных соревнований вступают в серьезную борьбу за победу в финальных поединках и готовы продемонстрировать все свои таланты и возможности".

Президент выразил уверенность в командной сплоченности, мастерстве и воле каждого из участников, которые помогут "добиться высоких результатов, отстоять честь своей школы и родного города". Он пожелал участникам "успехов и самых добрых, незабываемых впечатлений".

В четверг во Всероссийском детском центре "Орленок" в Краснодарском крае стартует заключительный этап VI Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры". Игры продлятся до 29 сентября.

"Президентские спортивные игры" проходят с 2011 года. Организаторами всероссийского этапа Игр являются Министерство образования и науки РФ и Министерство спорта РФ. Игры проводятся при участи общероссийских федераций по видам спорта и Всероссийского детского центра "Орленок".