Рожков: ПКР намерен отстаивать права российских паралимпийцев в ЕСПЧ

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Паралимпийский комитет России (ПКР) планирует отстаивать права российских спортсменов в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом журналистам сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

"Мы планируем подачу документов в ЕСПЧ", - сказал Рожков.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.