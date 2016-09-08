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Мутко: поступок Белоруссии на открытии Паралимпиады является мужественным

Спорт
8 сентября, 14:22 UTC+3 НОВОГОРСК /Корр. ТАСС, Вероника Советова
Министр спорта также добавил, что у паралимпийской сборной РФ большая поддержка в мире
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НОВОГОРСК /Московская область/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Поступок члена паралимпийской сборной Белоруссии, продемонстрировавшего российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады 2016 года, является мужественным. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.

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Один из членов делегации сборной Белоруссии пронес флаг России во время парада атлетов на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили к Играм.

"У нас большая поддержка в мире. Много наших конкурентов с сожалением присылают телеграммы в поддержку команды - паралимпийская семья едина. А поступок Белоруссии - это серьезный и мужественный шаг", - сказал Мутко.

Российская команда не принимает участия в Паралимпийских играх-2016. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.

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