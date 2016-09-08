Мутко: поступок Белоруссии на открытии Паралимпиады является мужественным

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Поступок члена паралимпийской сборной Белоруссии, продемонстрировавшего российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады 2016 года, является мужественным. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.

Один из членов делегации сборной Белоруссии пронес флаг России во время парада атлетов на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили к Играм.

"У нас большая поддержка в мире. Много наших конкурентов с сожалением присылают телеграммы в поддержку команды - паралимпийская семья едина. А поступок Белоруссии - это серьезный и мужественный шаг", - сказал Мутко.

Российская команда не принимает участия в Паралимпийских играх-2016. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.