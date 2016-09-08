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Смирнов: МОК предложил комиссии ОКР по борьбе с допингом дорожную карту

Спорт
8 сентября, 14:41 UTC+3
Почетный президент организации добавил, что по словам главы ОКР Александра Жукова, закон о борьбе с допингом в России будет принят до конца года
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Почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов

Почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов

© EPA/SERGEI CHIRIKOV

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международный олимпийский комитет (МОК) предложил независимой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) по борьбе с допингом пути решения выхода из сложившейся ситуации. Об этом журналистам сообщил глава комиссии, почетный президент ОКР Виталий Смирнов.

"На встрече с руководством МОК, которая продлилась два часа, я получил дорожную карту", - сказал Смирнов. - Также была встреча с президентом WADA Крейгом Риди, который сообщил о том, что нам надо сделать".

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Итоги пресс-конференции главы комиссии ОКР по борьбе с допингом

Он также добавил, что по словам главы ОКР Александра Жукова, закон о борьбе с допингом в России будет принят до конца года.

"Думаем, что надо усилить ответственность вплоть до уголовной за склонение к употреблению допинга, особенно среди молодежи. Это преступно. В первом чтении в Госдуме приняты соответствующие поправки, и это будет приоритетный вопрос в ближайшем будущем. Жуков заверил, что сделает все от себя зависящее, чтобы закон был принят уже в этом году", - сказал Смирнов.

"Мы рассчитываем запустить общеобразовательную программу на работу с молодыми спортсменами, рассчитываем на помощь представителей WADA, с которой установлены хорошие контакты", - добавил он.

Смирнов подчеркнул, что борьбе с допингом в России уделялось недостаточно внимания, хотя Международный олимпийский комитет (МОК) предупреждал о возможных проблемах еще в 2010 году. 

"Мы должны признать, что ситуация, в которой мы оказались, назревала. Еще накануне Ванкувера (Олимпиады-2010) Жак Рогге (бывший президент МОК. - Прим. ТАСС) говорил, что мы знаем о случаях допинга в РФ. И министерство (спорта РФ) было предупреждено, что могут быть санкции. На наш взгляд, внимания этому предупреждению 6-летней давности не было уделено", - сказал Смирнов.

"267 спортсменов уличены в применении допинга, и мириться с этим мы не можем", - отметил он.

Смирнов подчеркнул, что ответственность за склонение к употреблению допинга должна быть ужесточена - вплоть до заведения уголовных дел. "Мы должны положить этому конец, без общенародной поддержки с этим не справиться", - сказал он.

Национальное антидопинговое агентство должно быть независимым от госструктур

По словам Смирнова, одна из основных задач комиссии ОКР по борьбе с допингом - сделать национальное антидопинговое агентство полностью независимым от государственных структур. 

"Наша главная задача - сделать национальное антидопинговое агентство полностью независимым от государственных структур", - сказал Смирнов.

Президент России Владимир Путин 22 июля предложил ОКР создать независимую общественную комиссию по контролю за борьбой с допингом. 25 июля исполком ОКР утвердил Смирнова в должности главы данной комиссии. Заседание комиссии прошло в четверг.

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