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Путин пожелал честной и красивой борьбы участникам Черноморской регаты

Спорт
8 сентября, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Президент РФ выразил уверенность, что международная регата пройдет успешно и будет содействовать укреплению международных гуманитарных контактов
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пожелал честной и красивой борьбы участникам международной Черноморской парусной регаты (SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2016), которая стартует в четверг, 8 сентября. Об этом говорится в приветственной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

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"Уверен, что нынешняя регата пройдет успешно, привлечет интерес специалистов и любителей парусного спорта, будет содействовать укреплению международных гуманитарных контактов", - говорится в тексте телеграммы.

Президент выразил уверенность в том, что этот яркий и во многом уникальный проект состоялся и с каждым годом объединяет все больше энергичных, увлеченных молодых людей из разных стран, а также капитанов и офицеров парусных судов.

"Важно, что у юных участников, которые наравне с профессионалами входят в состав экипажей парусников, появляется хорошая возможность перенять их опыт и навыки, раскрыть свой потенциал и, конечно же, воспитать в себе мужество, выносливость и чувство локтя", - отметил глава государства.

В соревнованиях примут участие самые красивые парусники мира. С 8 по 11 сентября состоится открытие и стар регаты в румынском порту Констанца, с 16 по 19 сентября участники посетят Новороссийск, а с 21 по 25 сентября - Сочи. Финал соревнований пройдет 1-4 октября в Варне (Болгария).

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