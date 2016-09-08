Комиссия ОКР по борьбе с допингом запустит собственный сайт

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Комиссия Олимпийского комитета России (ОКР) по борьбе с допингом в ближайшие дни запустит собственный сайт, с помощью которого будет информировать общественность о своей деятельности. Об этом сообщил журналистам глава комиссии ОКР Виталий Смирнов.

"На днях мы откроем сайт, на котором будут публиковаться наши материалы, - заметил Смирнов. - Также я прошу принять СМИ активное участие в борьбе с допингом".

Видеотрансляция пресс-конференции главы комиссии ОКР по борьбе с допингом