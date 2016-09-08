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"Рубин" заявил Яна М’Вила для участия в матчах РФПЛ

Спорт
8 сентября, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Ранее французские СМИ сообщали, что российский клуб может продать полузащитника
Материал из 1 страницы
Ян М'Вила

Ян М'Вила

© ИТАР-ТАСС/Роман Кручинин, архив

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Казанский клуб "Рубин" внес в заявку на сезон Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) французского полузащитника Янна М’Вила. Игрок появился в заявке клуба на официальном сайте РФПЛ.

Ранее французские СМИ сообщали, что казанский клуб может продать М’Вила. В частности, говорилось о достижении договоренности по трансферу футболиста с английским "Сандерлендом".

М'Вила перешел в "Рубин" в январе 2013 года. Действующее соглашение полузащитника с казанским клубом рассчитано до 21 декабря 2016 года. "Рубин" дважды отдавал футболиста в аренду - в итальянский "Интер" (сезон-2014/15) и английский "Сандерленд" (сезон-2015/16).

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