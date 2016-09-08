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Ефимова победила в турнире по фехтованию на колясках для паралимпийцев РФ

Спорт
8 сентября, 15:15 UTC+3 ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Корр. ТАСС, Иван Пучков
В финальном поединке соревнований на шпагах Ефимова одержала победу над Викторией Бойковой со счетом 15:9
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ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская обл./, 8 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Юлия Ефимова стала победительницей турнира по фехтованию на колясках для отстраненных паралимпийцев России.

В финальном поединке соревнований на шпагах Ефимова одержала победу над Викторией Бойковой со счетом 15:9.

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В турнире у мужчин победу одержал Роман Федяев, победивший Максима Шабурова со счетом 15:13.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Церемония открытия соревнований для российских спортсменов, отстраненных от Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, состоялась в столичном концертном зале "Крокус Сити Холл" 7 сентября. В турнире примут участие 263 спортсмена. Соревнования проходят на площадках учебно- тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области 8-9 сентября.

Из-за дисквалификации ПКР все установленные на турнире результаты не будут учтены МПК.

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