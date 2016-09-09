Благотворительные забеги и большой футбол: спорт на выходных в Москве

Сдать нормы ГТО и попасть в книгу рекордов Гинесса, принять участие в благотворительных марафонах и увидеть первый матч на новом стадионе ЦСКА - это только часть событий, намеченных на выходные, совпадающие с празднованием 869-го дня рождения Москвы.

Что можно успеть с 9 по 11 сентября — в материале ТАСС.

Боксерский бой Эдуард Трояновский — Кейта Обара

Когда: 9 сентября, начало: 18.00

Где: УСК "Крылья Советов", Ленинградский пр-т, 24а

Главным событием боксерского вечера, который состоится 9 сентября, станет поединок действующего чемпиона мира в весе до 63,5 кг по версиям IBF и IBO россиянина Эдуарда Трояновского и официального претендента на титул IBF японца Кейты Обары. В андеркарде выступят олимпийский чемпион 2008 года, экс-чемпион мира по версии IBO Рахим Чахкиев, чемпион мира по кикбоксингу Алексей Папин и другие.

Стоимость билетов: от 3500 руб.

Фестиваль Moscow Games 2016

Когда: 9–11 сентября, начало: 10.00

Где: олимпийский комплекс "Лужники", ул. Лужники, 24

III Международный фестиваль студенческого и молодежного спорта Moscow Games 2016 стартовал 7 сентября. В нем принимают участие более 2000 спортсменов-любителей из 62 университетов 13 стран мира. На территории главной спортивной арены страны проходят соревнования по футболу 5 на 5, волейболу, пляжному волейболу, баскетболу, хоккею, регби-7, чирлидингу и настольному теннису.

Благотворительный забег "Мама, папа, я — здоровая спина!"

Когда: 10 сентября, начало: 10.00

Где: парк 50-летия Октября, ул. Удальцова, 22а

Мероприятие, как и следует из названия, для всей семьи. Забег, протяженность которого составляет 5 км, организован в помощь детям со сколиозом. Регистрация взрослых для участия в спортивно-массовом событии стоит 500 руб. (для получения индивидуального номера участника забега нужно заполнить форму на сайте "Русфонда").

В рамках забега запланированы мастер-классы по гимнастике и танцам, а также другие развлекательно-образовательные мероприятия (вход свободный).

Спортивный День города

Когда: 10 сентября, начало: 11.00

Где: "Парк легенд", ул. Автозаводская, 23

Развернуть Сергей Собянин во время посещения "ВТБ Ледового дворца" © Артем Коротаев/ТАСС Сергей Собянин во время посещения "ВТБ Ледового дворца" © Артем Коротаев/ТАСС

На территории спортивно-развлекательного квартала "Парк легенд" запланирована обширная программа, включающая Кубок мэра по воркауту, турниры на призы Федерации по смешанному боевому единоборству MMA Москвы, соревнования, организованные Континентальной хоккейной лигой и Ночной хоккейной лигой.

Федерация хоккея России планирует трансляцию выставочного матча сборной России, которая в рамках подготовки к Кубку мира сыграет с командой Чехии.

Все желающие смогут попытаться установить новый мировой рекорд по подтягиванию на турнике с записью в Книгу рекордов Гиннесса.

Кроме того, в рамках празднования Дня города в "Парке легенд" пройдет концерт с участием групп Serebro, 5sta Family, а также Анны Седоковой, Dino MC47 и других.

Городской праздник "Спортивная столица"

Когда: 10 сентября, начало: 10.00

Где: стадион "Москвич", Волгоградский пр-т, 46

В рамках праздника все желающие смогут сдать нормативы ГТО. Участникам будет предложено проверить свои силы в различных дисциплинах, таких как бег на дистанции 60 и 100 м; 1, 1,5, 2 и 3 км; подтягивание на перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; рывок гири весом 16 кг; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами; метание спортивного снаряда; прыжок в длину; поднимание туловища из положения лежа на спине.

Первый матч на новом стадионе ПФК ЦСКА

Развернуть "Арена ЦСКА" © Александр Щербак/ТАСС "Арена ЦСКА" © Александр Щербак/ТАСС

Когда: 10 сентября, начало: 20.30

Где: "Арена ЦСКА", 3-я Песчаная ул., 2, стр. 18

Первым соперником действующего чемпиона России на новом домашнем стадионе станет грозненский "Терек". Московский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице, а команда из столицы Чечни располагается на третьем месте. Отрыв от идущего первым "Спартака" составляет два и три очка соответственно. Встреча важна для обеих команд с точки зрения борьбы за места в турнирной таблице. Однако для хозяев поля желание не ударить в грязь лицом на "новоселье" может стать дополнительным мотивирующим фактором.

Стоимость билетов: от 700 руб.

Массовый полумарафон "Осенний гром"

Когда: 10–11 сентября, начало: 8.00

Где: парк "Мещерский", ул. Воскресенская, 1

Полумарафон продлится два дня. 10 сентября состоятся забеги для девушек и детей на 5 км и 1 км соответственно. 11 сентября — основной полумарафон на 21,1 км. Максимальное число участников — 1500 человек. Всех зарегистрированных ждут подарки (памятные футболки), питание на трассе и после финиша, а также раздевалки.

Стоимость участия: от 1500 руб.

День города в парке "Фили"

Когда: 10–11 сентября, начало: суббота — 14.00, воскресенье — 12.00

Где: парк "Фили", ул. Большая Филевская, 22, стр. 1

Парк "Фили" перед Днем города выбрал своим девизом "Москва — город равных возможностей". Для людей с ограниченными возможностями будут организованы творческие мастерские. Также для москвичей и гостей столицы запланированы соревнования по стритболу, гольфу, настольному теннису, шахматам и шашкам. У посетителей парка будет возможность сдать нормативы ГТО.

Помимо спортивной части в парке "Фили" планируется развлекательная программа. Так, 10 сентября на главной сцене парка выступят участники шоу "Голос" и резиденты Comedy Club.

Благотворительный велопробег "ТеатРалли"

Когда: 11 сентября, начало: 9.30

Где: сад "Эрмитаж", ул. Каретный Ряд, 3

Впервые в Москве пройдет велопробег в поддержку ветеранов театральной сцены. Зарегистрироваться на него можно на сайте организаторов, также необходимо внести благотворительный взнос.

Участие в велопробеге подтвердили актеры Сергей Безруков, Евгений Миронов, Дмитрий Певцов, Мария Миронова, Игорь Верник, Ирина Пегова, Максим Матвеев, Дарья Мороз, Анастасия Голуб, Дмитрий Дюжев, Ирина Апексимова и другие.

Велопробег пройдет по центру города: ул. Петровка — Страстной б-р — Петровский б-р — Рождественский б-р — Сретенский б-р — Рождественский б-р — Петровский б-р — ул. Петровка.

Центральный матч шестого тура чемпионата России по футболу "Спартак" — "Локомотив"

Когда: 11 сентября, начало: 16.30

Где: "Открытие Арена", Волоколамское ш., 69

Развернуть Болельщики "Спартака" перед началом матча на "Открытие-Арене" © ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев Болельщики "Спартака" перед началом матча на "Открытие-Арене" © ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев

Лидер чемпионата страны "Спартак" в первом матче после перерыва на игры сборных сыграет с "Локомотивом", в который вернулся прославленный тренер Юрий Семин. Принципиальность встреч между двумя московскими клубами и турнирные расклады, при которых каждая из команд будет играть только на победу, предвещают напряженный и захватывающий матч.

Участие в матче лидера красно-белых Квинси Промеса под вопросом, он получил повреждение в игре за сборную Нидерландов. Железнодорожники, в свою очередь, не смогут рассчитывать на полузащитника Дмитрия Тарасова, который порвал связки колена в товарищеской игре между командами России и Турции.

Стоимость билетов: от 2500 руб.