МПК отозвал аккредитацию белоруса, который нес флаг РФ на открытии Игр

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) отозвал аккредитацию у члена делегации сборной Белоруссии, который нес российский флаг на торжественной церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом написал в Twitter пресс-атташе МПК Крейг Спенси.
"МПК отозвал аккредитацию у члена делегации сборной Белоруссии, который нес флаг России", - отметил он.
The IPC has cancelled the accreditation of the individual who carried the Russian flag as part of the Belarus delegation in the OC #Rio2016— Craig Spence (@craigspence) September 8, 2016
Один из членов делегации сборной Белоруссии пронес флаг России во время парада атлетов на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили к Играм. Свою благодарность за поддержку российской сборной ранее в четверг выразили президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр спорта РФ Виталий Мутко и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская команда не принимает участия в Паралимпийских играх - 2016. МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.