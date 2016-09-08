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МПК отозвал аккредитацию белоруса, который нес флаг РФ на открытии Игр

Спорт
8 сентября, 16:01 UTC+3
Благодарность за поддержку сборной РФ уже выразили представитель МИД РФ Мария Захарова, министр спорта Виталий Мутко и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
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Во время церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро

Во время церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро

© Raphael Dias/Getty Images for the International Paralympic Committee

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) отозвал аккредитацию у члена делегации сборной Белоруссии, который нес российский флаг на торжественной церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом написал в Twitter пресс-атташе МПК Крейг Спенси.

"МПК отозвал аккредитацию у члена делегации сборной Белоруссии, который нес флаг России", - отметил он.

Один из членов делегации сборной Белоруссии пронес флаг России во время парада атлетов на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили к Играм. Свою благодарность за поддержку российской сборной ранее в четверг выразили президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр спорта РФ Виталий Мутко и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российская команда не принимает участия в Паралимпийских играх - 2016. МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.

ТАСС/Ruptly

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