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Андрей Талалаев назначен главным тренером футбольного клуба "Тамбов"

Спорт
8 сентября, 16:25 UTC+3 ТАМБОВ ТАМБОВ 8, сентября. /ТАСС
О подробностях соглашения с 43-летним специалистом не сообщается
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ТАМБОВ, 8 сентября. /ТАСС/. Андрей Талалаев стал новым главным тренером клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Тамбов". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О подробностях соглашения с 43-летним специалистом не сообщается.

Талалаев был главным тренером юношеской и молодежной сборных России, с 2014 по 2016 год возглавлял нижегородскую "Волгу".

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