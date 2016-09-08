Андрей Талалаев назначен главным тренером футбольного клуба "Тамбов"

ТАМБОВ, 8 сентября. /ТАСС/. Андрей Талалаев стал новым главным тренером клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Тамбов". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О подробностях соглашения с 43-летним специалистом не сообщается.

Талалаев был главным тренером юношеской и молодежной сборных России, с 2014 по 2016 год возглавлял нижегородскую "Волгу".