Жуков уверен, что закон о борьбе с допингом в РФ примут в ближайшее время

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков уверен, что законопроект "О внесении изменения в Уголовный кодекс РФ" (в части установления ответственности за склонение спортсмена к использованию субстанций и методов, запрещенных в спорте) будет принят в ближайшее время. Об этом говорится в заявлении Жукова, которое приводит пресс-служба ОКР.
"Для того, чтобы вести комплексную и эффективную борьбу с допингом, конечно, необходимо, чтобы этот закон начал работать как можно скорее, - сказал Жуков. - Он уже принят в первом чтении, и я уверен, что в Государственной думе нового созыва в самое ближайшее время его примут в окончательной редакции, возможно, с некоторыми поправками".
"Наше государство всегда поддерживало борьбу с допингом, и депутаты не станут колебаться в ситуации, когда назрели меры по ужесточению ответственности за нарушения в этой области", - добавил он.