Футболисты "Спартака" Попов, Зобнин и Ананидзе тренируются по индивидуальной программе

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ТАРАСОВКА /Московская область/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Полузащитники московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин, Ивелин Попов и Джано Ананидзе готовятся к матчу с "Локомотивом" по индивидуальной программе. Об этом с базы красно-белых в Тарасовке передает корреспондент ТАСС.
Все трое на текущей неделе провели матчи за свои национальные сборные. Болгарин Попов отметился голом в ворота сборной Люксембурга (4:3), а грузин Ананидзе забил австрийцам (1:2) в отборе на чемпионат мира 2018 года. Зобнин сыграл за сборную России в товарищеской встрече с командой Ганы (1:0).
Под вопросом участие в предстоящем матче голландского полузащитника Квинси Промеса, который получил повреждение мышц бедра в матче со шведами (1:1).
Перед тренировкой спартаковцы поддержали акцию по борьбе с лейкемией - футболисты вышли на поле в красных шапочках с надписью "Самое время жить". В таких же шапках игроки красно-белых выйдут 25 сентября на матч чемпионата России против "Уфы".
Матч 6-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив" пройдет в воскресенье на стадионе "Открытие- Арена", начало в 16:30 мск.