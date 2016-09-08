Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дзюдоист Бейсагуров завоевал золото чемпионата РФ в категории до 66 кг

Спорт
8 сентября, 17:03 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 8, сентября. /ТАСС
Второе место занял Абдула Абдулжалилов, третье - Ислам Хаметов
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Акбар Бейсагуров одержал победу в весовой категории до 66 кг на чемпионате России по дзюдо, который стартовал в Хабаровске.

Второе место занял Абдула Абдулжалилов, третье - Ислам Хаметов. Также в первый день соревнований были разыграны медали в категории до 60 кг у мужчин - победу одержал Савва Каракизиди, серебро завоевал Сахават Гаджиев, бронзу - Ислам Яшуев.

В категории до 70 кг у женщин победила Алена Прокопенко. Второе место заняла Екатерина Токарева, третье - Яна Дибрина. Анастасия Дмитриева первенствовала в весовой категории до 78 кг. Серебро завоевала Вера Москалюк, бронзу - Александра Бабинцева.

Завершили программу первого соревновательного дня состязания дзюдоисток в категории свыше 78 кг, в которых золото завоевала Анаид Мхитарян, серебро - Пелагея Лапшина, бронзу - Мария Шекерова.

В пятницу в Хабаровске пройдут соревнования в весовых категориях 73 и 81 кг у мужчин и 57 и 63 кг - у женщин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод из матча между сборными России и Ганы
13
Первая победа при Станиславе Черчесове: сборная России в Москве обыграла ганцев
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве при ограблении сгорели две машины, включая броневик инкассаторов
2
Пентагон и миноброны Украины подписали договор о сотрудничестве
3
Вандалы разрушили около 100 надгробий на старейшем кладбище Казани
4
Ограбленные в Москве инкассаторы путаются в показаниях о сумме похищенных денег
5
В Москве на Новом Арбате в аварию попал BMW с номерами АМР
6
МПК отозвал аккредитацию белоруса, который нес флаг РФ на открытии Игр
7
Уральского "ловца" покемонов отпустили из СИЗО
Темы дня
Реклама