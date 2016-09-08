Дзюдоист Бейсагуров завоевал золото чемпионата РФ в категории до 66 кг

ХАБАРОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Акбар Бейсагуров одержал победу в весовой категории до 66 кг на чемпионате России по дзюдо, который стартовал в Хабаровске.

Второе место занял Абдула Абдулжалилов, третье - Ислам Хаметов. Также в первый день соревнований были разыграны медали в категории до 60 кг у мужчин - победу одержал Савва Каракизиди, серебро завоевал Сахават Гаджиев, бронзу - Ислам Яшуев.

В категории до 70 кг у женщин победила Алена Прокопенко. Второе место заняла Екатерина Токарева, третье - Яна Дибрина. Анастасия Дмитриева первенствовала в весовой категории до 78 кг. Серебро завоевала Вера Москалюк, бронзу - Александра Бабинцева.

Завершили программу первого соревновательного дня состязания дзюдоисток в категории свыше 78 кг, в которых золото завоевала Анаид Мхитарян, серебро - Пелагея Лапшина, бронзу - Мария Шекерова.

В пятницу в Хабаровске пройдут соревнования в весовых категориях 73 и 81 кг у мужчин и 57 и 63 кг - у женщин.