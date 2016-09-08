Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Алешин: комиссия Смирнова поддержит ВФЛА в восстановлении позиций в IAAF

Спорт
8 сентября, 17:11 UTC+3
По словам главы временного координационного комитета ОКР, теперь восстановлением членства ВФЛА займется самостоятельно
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Независимая общественная антидопинговая комиссия под руководством Виталия Смирнова окажет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) поддержку в восстановлении членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом ТАСС завил глава Временного координационного комитета Олимпийского комитета России (ВКК ОКР) Геннадий Алешин.

В четверг президент ОКР Александр Жуков сообщил, что Временный координационный комитет завершил свою работу. "Теперь восстановлением членства ВФЛА будет заниматься сама федерация, а комиссия будет оказывать поддержку. В связи с тем, что многие позиции ВКК и независимой антидопинговой комиссии перекликаются, было принято решение сконцентрировать все усилия по преодолению кризиса с помощью одной комиссии", - сказал Алешин.

Смотрите также

Жуков: комитет ОКР по восстановлению членства ВФЛА завершил работу
ВФЛА 23 сентября определится с датой проведения отчетно- выборной конференции
Мутко: Россия рассчитывает на восстановление членства ВФЛА в IAAF к осени

"Комитет сделал свое дело профессионально и качественно, - продолжил он. - Это отметили и члены совета IAAF, назвавшие нашу работу по восстановлению членства ВФЛА "невероятной", и в Международном олимпийском комитете. На июльском саммите была отмечена позитивная работа ОКР и ВКК, который я возглавлял. В комитет входили высокопрофессиональные люди, которые, несмотря на шантаж и попытки дискредитации, делали свою работу - критерии были выполнены".

Президент России Владимир Путин 22 июля предложил ОКР создать независимую общественную комиссию по контролю за борьбой с допингом. 25 июля исполком ОКР утвердил Виталия Смирнова в должности главы данной комиссии.

В ноябре 2015 года на основе расследования Всемирного антидопингового агентства Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым лишив российских спортсменов права участвовать в международных соревнованиях. Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро IAAF отменила свой запрет только для прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая последние три года тренируется в США. Спортивный арбитражный суд (CAS) 21 июля отклонил апелляцию Олимпийского комитета России и 68 российских легкоатлетов, оставив в силе отстранение ВФЛА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российских легкоатлетов
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод из матча между сборными России и Ганы
13
Первая победа при Станиславе Черчесове: сборная России в Москве обыграла ганцев
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве при ограблении сгорели две машины, включая броневик инкассаторов
2
Пентагон и миноброны Украины подписали договор о сотрудничестве
3
Вандалы разрушили около 100 надгробий на старейшем кладбище Казани
4
Ограбленные в Москве инкассаторы путаются в показаниях о сумме похищенных денег
5
В Москве на Новом Арбате в аварию попал BMW с номерами АМР
6
МПК отозвал аккредитацию белоруса, который нес флаг РФ на открытии Игр
7
Уральского "ловца" покемонов отпустили из СИЗО
Темы дня
Реклама