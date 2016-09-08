Алешин: комиссия Смирнова поддержит ВФЛА в восстановлении позиций в IAAF

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Независимая общественная антидопинговая комиссия под руководством Виталия Смирнова окажет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) поддержку в восстановлении членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом ТАСС завил глава Временного координационного комитета Олимпийского комитета России (ВКК ОКР) Геннадий Алешин.

В четверг президент ОКР Александр Жуков сообщил, что Временный координационный комитет завершил свою работу. "Теперь восстановлением членства ВФЛА будет заниматься сама федерация, а комиссия будет оказывать поддержку. В связи с тем, что многие позиции ВКК и независимой антидопинговой комиссии перекликаются, было принято решение сконцентрировать все усилия по преодолению кризиса с помощью одной комиссии", - сказал Алешин.

"Комитет сделал свое дело профессионально и качественно, - продолжил он. - Это отметили и члены совета IAAF, назвавшие нашу работу по восстановлению членства ВФЛА "невероятной", и в Международном олимпийском комитете. На июльском саммите была отмечена позитивная работа ОКР и ВКК, который я возглавлял. В комитет входили высокопрофессиональные люди, которые, несмотря на шантаж и попытки дискредитации, делали свою работу - критерии были выполнены".

Президент России Владимир Путин 22 июля предложил ОКР создать независимую общественную комиссию по контролю за борьбой с допингом. 25 июля исполком ОКР утвердил Виталия Смирнова в должности главы данной комиссии.

В ноябре 2015 года на основе расследования Всемирного антидопингового агентства Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым лишив российских спортсменов права участвовать в международных соревнованиях. Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро IAAF отменила свой запрет только для прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая последние три года тренируется в США. Спортивный арбитражный суд (CAS) 21 июля отклонил апелляцию Олимпийского комитета России и 68 российских легкоатлетов, оставив в силе отстранение ВФЛА.