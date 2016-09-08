Паралимпийский комитет Белоруссии не накажут из-за флага РФ на открытии Игр

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Паралимпийский комитет Белоруссии избежал санкций со стороны Международного паралимпийского комитета (МПК) за появление российского флага на церемонии открытия Игр-2016. Об этом на пресс-конференции сообщил пресс-атташе МПК Крэйг Спенс.

Один из членов делегации сборной Белоруссии пронес флаг России во время парада атлетов на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили к Играм. Позже за этот поступок он был лишен аккредитации на Игры.

"Речь идет о госте в делегации сборной Белоруссии. Это индивидуальный протест. Мы так его расцениваем, поэтому применили санкции только к этому человеку - отозвали его аккредитацию", - сказал Спенс, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. Также он несколько раз подчеркнул, что человек с флагом был "не спортсменом и не тренером", поэтому "решить вопрос было проще".

"На наш взгляд, вопрос закрыт. Сегодня мы разговаривали с Паралимпийским комитетом Белоруссии и сказали им, что правила есть правила. Политические протесты запрещены на Паралимпийских играх, - добавил пресс-атташе МПК. - Если они продолжат такие протесты, тогда мы будем думать о дальнейших мерах".

Российская команда не принимает участия в Паралимпийских играх - 2016. МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.