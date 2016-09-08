Сборная РФ по пляжному футболу не смогла пробиться на чемпионат мира

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РИМ, 8 сентября. /ТАСС/. Сборная России проиграла команде Польши со счетом 3:5 в матче второго квалификационного раунда чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в багамском Нассау в 2017 году.
В составе российской команды забитыми мячами отметились Борис Никоноров, Юрий Крашенинников и Артур Папоротный.
В другом матче группы 3 сборная Украины обыграла команду Молдавии со счетом 7:2. Поляки с 6 очками обеспечили себе первое место в группе. Таким образом, россияне не примут участие в чемпионате мира. Последний раз национальная команда, являющаяся двукратным чемпионом мира, пропускала мировое первенство в 2006 году.
Квалификационный раунд проходит в итальянском Езоло. Следующий матч сборная России проведет 9 сентября против команды Украины.