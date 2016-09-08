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Ашапатов стал лучшим в толкании ядра на турнире для отстраненных паралимпийцев

Спорт
8 сентября, 18:05 UTC+3 НОВОГОРСК Вероника Советова, Сергей Фукс
В своей лучшей попытке он толкнул снаряд на 13,47 м
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НОВОГОРСК /Московская область/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова, Сергей Фукс/. Четырехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Алексей Ашапатов показал лучший результат в толкании ядра в категории F57, в лучшей попытке толкнув снаряд на 13,47 м.

В этом же виде программы Евгений Малых, выступающий в классе F33, толкнул ядро на 12,82 м. Владислав Фролов показал результат 9,29 м (F23), Александр Хрупин (T33) - 12,29 м. Владимир Свиридов (F36) - 15,82 м. У женщин в классе F12 Софья Оксем показала результат 13,59 м. Антонина Баранова, выступающая в классе F20, толкнула ядро на 13,41 м. Светлана Кривенок (F33) обновила мировой рекорд, показав результат 7,51 м.

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В беге на 100 м у мужчин победы одержали Дмитрий Сафронов (Т35), Андрей Вдовин (Т37), Евгений Торсунов (Т36), Петр Михальков (Т44), Антон Прохоров (Т42), Юрий Носуленко (Т47), Виталий Гриценко (Т53), Алексей Быченок (Т54), Федор Триколич (Т12) и Алексей Лабзин (Т13). У женщин на этой дистанции лучшие результаты показали Алина Самигуллина (Т11), Вероника Зотова (Т12), Александра Могучая (Т47), Жанна Феколина (Т37), Елена Иванова (Т36), Анна Сапожникова (F37) и Маргарита Гончарова (Т38).

В беге на 1500 м у женщин Акжана Абдикаримова (Т53) показала время 3 минуты 59 секунд. Наталья Кочерова (Т54) преодолела дистанцию за 3 минуты 46 секунд. У мужчин в категории Т54 лучший результат (3 минуты 3 секунды) показал Алексей Быченок. Виталий Гриценко (Т53) преодолел дистанцию за 3 минуты 10 секунд.

У женщин в прыжках в длину лучшими стали Кристина Минакова (F20), Жанна Феколина (F53), Маргарита Гончарова (F38) и Александра Могучая (F46). В метании клаба первенствовали Елена Горлова (F51) и Владислав Фролов (F32).

Иван Ботвич (F46) в секторе для прыжков в высоту выступал один и показал результат 1 м 80 см.

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