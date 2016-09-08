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РФС может уволить тренера сборной по пляжному футболу Лихачева

Спорт
8 сентября, 18:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
В четверг сборная России уступила команде Польши в матче европейской квалификации чемпионата мира 2017 года и лишилась шансов отобраться на турнир
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Михаил Лихачев

Михаил Лихачев

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) может завершить сотрудничество с главным тренером сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачевым, после того как команда не смогла отобраться на чемпионат мира 2017 года. Об этом ТАСС заявил председатель комитета пляжного футбола РФС Сергей Анохин.

В четверг сборная России уступила команде Польши в матче европейской квалификации чемпионата мира 2017 года и лишилась шансов отобраться на турнир.

На вопрос, могут ли последовать выводы по отношению к Лихачеву, Анохин ответил: "Конечно. После выбора президента РФС сядем с ним и будем обсуждать будущее. У него контракт на два года, но некоторые пункты из него специалист не выполнил; мы не смогли выиграть Евролигу, отобраться на чемпионат мира. В жизни нужна ротация".

Главная причина проблем, по мнению собеседника ТАСС, состоит в том, что российская команда не смогла пережить смену поколений.

"Катастрофический для нашей сборной результат. Скорее всего, неправильно были готовы к турниру. А вообще мы не смогли нормально пережить смену поколений, заменить Андрея Бухлицкого, Егора Шайкова. Да, мы на международной арене идем на достаточно хорошем уровне, но сейчас нам необходимо глобально менять структуру пляжного футбола - открывать крытые манежи, плотнее заняться детско-юношеским спортом, укрепить внутренний чемпионат", - заявил Анохин.

Лихачев возглавляет сборную страны с 2010 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат мира (2011 и 2013) и один раз стала третьей (2015), трижды - Евролигу (2011, 2013, 2014), первые Европейские игры 2015 года, трижды - Межконтинентальный кубок (2011, 2012, 2015). В декабре прошлого года тренер продлил контракт с РФС на два года.

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