МПК: белорусов досмотрели перед открытием Игр, флаг был слишком хорошо спрятан

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Все участники парада спортивных делегаций на церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро были предварительно досмотрены, однако представитель Белоруссии сумел надежно спрятать флаг России и пронести его на стадион. Об этом сообщил журналистам пресс-атташе Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс.
Один из членов делегации сборной Белоруссии пронес флаг России во время парада атлетов на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили к Играм. Позже за этот поступок он был лишен аккредитации на Игры.
"Мы проверили все команды перед тем, как они вышли на стадион. Так что этот флаг был очень хорошо спрятан, раз мы его не заметили", - заметил Спенс.
Российская команда не принимает участия в Паралимпийских играх 2016 года. МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.