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Гончарова выиграла забег на 400 м на соревнованиях паралимпийцев

Спорт
8 сентября, 19:00 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 8, сентября. /ТАСС
Спортсменка побила своей личный рекорд, показав результат 1 минута 0,44 секунды
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НОВОГОРСК /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Трехкратная паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Маргарита Гончарова с личным рекордом завершила забег на 400 м в категории Т38 на проходящих в Подмосковье соревнованиях для отстраненных от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро российских спортсменов. Она показала результат 1 минута 0,44 секунды.

Победителями в своих классах на этой дистанции также стали Арина Баранова (Т13, 58,45 секунды), Евгения Трушникова (Т37, 1.03,74) и Анастасия Соловьева (Т47, 59,98).

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Турнир для отстраненных паралимпийцев в Подмосковье
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