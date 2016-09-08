Гончарова выиграла забег на 400 м на соревнованиях паралимпийцев

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НОВОГОРСК /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Трехкратная паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Маргарита Гончарова с личным рекордом завершила забег на 400 м в категории Т38 на проходящих в Подмосковье соревнованиях для отстраненных от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро российских спортсменов. Она показала результат 1 минута 0,44 секунды.
Победителями в своих классах на этой дистанции также стали Арина Баранова (Т13, 58,45 секунды), Евгения Трушникова (Т37, 1.03,74) и Анастасия Соловьева (Т47, 59,98).