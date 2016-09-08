Тренер сборной по пляжному футболу Лихачев готов к любому решению РФС

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев готов к любому решению руководства Российского футбольного союза (РФС) по поводу своего будущего на посту. Об этом специалист заявил ТАСС.
В четверг сборная России уступила команде Польши в матче европейской квалификации чемпионата мира 2017 года и лишилась шансов отобраться на турнир. Комментируя результат, председатель комитета пляжного футбола РФС Сергей Анохин заявил ТАСС, что отставка тренера возможна.
"Это будет решаться руководством РФС. Если руководство, президент решат, что с командой будет работать новый тренер, значит, так тому и быть, и от меня в этой ситуации ничего не зависит", - прокомментировал ситуацию Лихачев.
На вопрос, хочет ли он продолжить работу с командой, собеседник ТАСС ответил: "Пока не готов ответить на этот вопрос".
Причина неудачи в европейском отборочном турнире, по мнению Лихачева, комплексная и включает в себя в том числе околофутбольные аспекты.
"Наверное, целый комплекс причин (неудачи. - Прим. ТАСС). Прежде всего нам не хватило как футбольных, так и околофутбольных компонентов, чтобы попасть на чемпионат мира. К сожалению, и удача была не на нашей стороне, и все с самого начала пошло не очень хорошо. Та ситуация, которая сейчас сложилась в мировой политике по отношению к российскому спорту, к сожалению, перекинулась и на пляжный футбол", - заявил он.
На просьбу пояснить, как это проявилось, специалист ответил: "Считаю, что сегодня была катастрофическая работа судей. Дважды не увидели моменты, когда соперники отбивали наши удары руками, а по правилам это пенальти и красная карточка".
По мнению Анохина, одной из причин неудачи стало то, что команде не удалось пережить смену поколений. "Проблема стоит остро. Проблема смены поколений всегда переживается сложно, но мы и так сделали ее наименее безболезненной", - считает, в свою очередь, Лихачев.
Лихачев возглавляет сборную страны с 2010 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат мира (2011 и 2013) и один раз стала третьей (2015), трижды - Евролигу (2011, 2013, 2014), первые Европейские игры 2015 года, трижды - Межконтинентальный кубок (2011, 2012, 2015). В декабре прошлого года тренер продлил контракт с РФС на два года.