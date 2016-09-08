ЖЕНЕВА, 8 сентября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) присоединилась к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Отмечается, что ФИФА стала первой международной спортивной организацией, присоединившейся к конвенции.

"Каждый человек и каждая организация должны разделить ответственность за мир, в котором мы живем, и подать другим пример отношения к этому миру, - сказала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. - Изменение климата - одна из самых серьезных проблем нашего времени, и мы гордимся тем, что вносим свой вклад в ее решение. Помимо взятых на себя обязательств, мы хотим использовать силу футбола, чтобы повышать информированность людей и пропагандировать передовые способы реализации стандартов устойчивого развития".

Рамочная конвенция ООН об изменении климата была принята в 1992 году и посвящена вопросу об изменении климата и решению проблемы загрязнения окружающей среды.