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ФИФА присоединилась к Рамочной конвенции ООН об изменении климата

Спорт
8 сентября, 21:23 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 8, сентября. /ТАСС
ФИФА стала первой международной спортивной организацией, присоединившейся к конвенции
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ЖЕНЕВА, 8 сентября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) присоединилась к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Отмечается, что ФИФА стала первой международной спортивной организацией, присоединившейся к конвенции.

"Каждый человек и каждая организация должны разделить ответственность за мир, в котором мы живем, и подать другим пример отношения к этому миру, - сказала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. - Изменение климата - одна из самых серьезных проблем нашего времени, и мы гордимся тем, что вносим свой вклад в ее решение. Помимо взятых на себя обязательств, мы хотим использовать силу футбола, чтобы повышать информированность людей и пропагандировать передовые способы реализации стандартов устойчивого развития".

Рамочная конвенция ООН об изменении климата была принята в 1992 году и посвящена вопросу об изменении климата и решению проблемы загрязнения окружающей среды.

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