ФИФА отклонила апелляции "Атлетико" и "Реала" на запрет регистрировать новых игроков

ЖЕНЕВА, 8 сентября. /ТАСС/. Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отклонил апелляции испанских клубов "Атлетико" и "Реал" на запрет регистрировать новых игроков в течение последующих двух трансферных периодов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что решение также распространяется на дублирующие и молодежные составы. Клубам дано 90 дней на устранение всех нарушений.

В январе ФИФА решила запретить "Атлетико" и "Реалу" регистрировать новых игроков в связи с нарушением клубами регламента при заявке несовершеннолетних футболистов. "Атлетико" и "Реал" также были оштрафованы на 900 тысяч и 360 тысяч швейцарских франков соответственно.

Мадридские клубы попытались обжаловать это решение. Теперь "Реал" намерен подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд и будет просить рассмотреть ее в кратчайшие сроки.

Ранее за аналогичные действия была наказана "Барселона". Из-за нарушений со стороны клуба и Королевской футбольной федерации Испании при международных трансферах и правовой регистрации несовершеннолетних легионеров "Барселоне" было запрещено приобретать футболистов до января 2016 года.