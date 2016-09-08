Болельщики "Спартака" на матче с "Адмиралом" почтили память хоккеистов "Локомотива"

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Болельщики московского "Спартака" на матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против владивостокского "Адмирала" провели акцию на фанатской трибуне, почтив память разбившейся в 2011 году команды "Локомотив", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Болельщики развернули баннер в память о трагедии 2011 года, произошедшей с командой "Локомотив".

"Со льда в вечность... 07.09.11 помним...", - написано на баннере, развернутом на фанатском секторе "Спартака".

Также болельщики стоя и в тишине провели первые пять минут встречи, после чего устроили продолжительную овацию. Акция была организована лидерами фанатского движения.

Крушение самолета Як-42 с командой КХЛ "Локомотив" на борту произошло во время взлета из ярославского аэропорта Туношна. "Локомотив" направлялся в Минск - на матч КХЛ с местным "Динамо", первый в сезоне-2011/12. В результате авиакатастрофы погибли 44 человека (в том числе 26 хоккеистов). В живых остался только один член экипажа - Александр Сизов.

В знак памяти о жертвах трагедии КХЛ не проводит матчи чемпионата 7 сентября.