Болельщики "Спартака" на матче с "Адмиралом" почтили память хоккеистов "Локомотива"

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МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Болельщики московского "Спартака" на матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против владивостокского "Адмирала" провели акцию на фанатской трибуне, почтив память разбившейся в 2011 году команды "Локомотив", передает корреспондент ТАСС с места событий.
Болельщики развернули баннер в память о трагедии 2011 года, произошедшей с командой "Локомотив".
"Со льда в вечность... 07.09.11 помним...", - написано на баннере, развернутом на фанатском секторе "Спартака".
Также болельщики стоя и в тишине провели первые пять минут встречи, после чего устроили продолжительную овацию. Акция была организована лидерами фанатского движения.
Крушение самолета Як-42 с командой КХЛ "Локомотив" на борту произошло во время взлета из ярославского аэропорта Туношна. "Локомотив" направлялся в Минск - на матч КХЛ с местным "Динамо", первый в сезоне-2011/12. В результате авиакатастрофы погибли 44 человека (в том числе 26 хоккеистов). В живых остался только один член экипажа - Александр Сизов.
В знак памяти о жертвах трагедии КХЛ не проводит матчи чемпионата 7 сентября.