Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Болельщики "Спартака" на матче с "Адмиралом" почтили память хоккеистов "Локомотива"

Спорт
8 сентября, 20:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артур Кутуев
"Со льда в вечность... 07.09.11 помним...", - написано на баннере, развернутом на фанатском секторе "Спартака"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Болельщики московского "Спартака" на матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против владивостокского "Адмирала" провели акцию на фанатской трибуне, почтив память разбившейся в 2011 году команды "Локомотив", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Болельщики развернули баннер в память о трагедии 2011 года, произошедшей с командой "Локомотив".

"Со льда в вечность... 07.09.11 помним...", - написано на баннере, развернутом на фанатском секторе "Спартака".

Также болельщики стоя и в тишине провели первые пять минут встречи, после чего устроили продолжительную овацию. Акция была организована лидерами фанатского движения.

Крушение самолета Як-42 с командой КХЛ "Локомотив" на борту произошло во время взлета из ярославского аэропорта Туношна. "Локомотив" направлялся в Минск - на матч КХЛ с местным "Динамо", первый в сезоне-2011/12. В результате авиакатастрофы погибли 44 человека (в том числе 26 хоккеистов). В живых остался только один член экипажа - Александр Сизов.

В знак памяти о жертвах трагедии КХЛ не проводит матчи чемпионата 7 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод из матча между сборными России и Ганы
13
Первая победа при Станиславе Черчесове: сборная России в Москве обыграла ганцев
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
2
Обнаружены машины, на которых скрылись ограбившие инкассаторов в Москве
3
Сборная РФ по пляжному футболу не смогла пробиться на чемпионат мира
4
СК прекратил дело в отношении жителя Урала, убившего четырех человек в целях самообороны
5
В Москве на Новом Арбате попал в аварию BMW с номерами АМР
6
"Армия-2016": видео боевых возможностей новейшей техники ВС РФ
7
"Нафтогаз" готов сотрудничать с "Газпромом" при условии "приемлемой цены" за газ
Темы дня
Реклама