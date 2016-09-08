Макарова и Веснина не вышли в финал US Open в парном разряде

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли пробиться в финал US Open в парном разряде, который проходит в Нью-Йорке.

В полуфинале российская пара, "посеянная" на турнире под пятым номером, уступила американке Бетани Маттек-Сэндс и чешке Люси Шафаржовой (12) со счетом 2:6, 6:7 (4:7).

US Open завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема и проходит в 136-й раз.