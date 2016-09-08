"Адмирал" прервал четырехматчевую победную серию "Спартака" в чемпионате КХЛ

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Владивостокский "Адмирал" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роберт Саболич (27-я минута) и Александр Горшков (34). У проигравших отличился Ярослав Дыбленко (40). "Адмирал" прервал победную серию "Спартака" из четырех матчей.
В Восточной конференции "Адмирал" после шести матчей с 8 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. В Западной конференции "Спартак" идет на шестом месте, набрав 12 баллов.
В следующем матче "Адмирал" 10 сентября на выезде сыграет с ХК "Сочи". "Спартак" в тот же день дома примет хабаровский "Амур".