"Адмирал" прервал четырехматчевую победную серию "Спартака" в чемпионате КХЛ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Владивостокский "Адмирал" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роберт Саболич (27-я минута) и Александр Горшков (34). У проигравших отличился Ярослав Дыбленко (40). "Адмирал" прервал победную серию "Спартака" из четырех матчей.

В Восточной конференции "Адмирал" после шести матчей с 8 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. В Западной конференции "Спартак" идет на шестом месте, набрав 12 баллов.

В следующем матче "Адмирал" 10 сентября на выезде сыграет с ХК "Сочи". "Спартак" в тот же день дома примет хабаровский "Амур".