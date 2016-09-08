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Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче

Спорт
8 сентября, 22:17 дата обновления: 8 сентября, 23:44 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, сентября. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 4:3
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© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии со счетом 4:3 в первом выставочном матче в рамках подготовки к Кубку мира. Игра прошла в Санкт-Петербурге на льду СК "Юбилейный".

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В составе россиян шайбы забросили Артемий Панарин (19-я минута), Владимир Тарасенко (26), Никита Кучеров (29) и Евгений Дадонов (49). У гостей отличились Михал Кемпны (4), Мартин Ганзал (47) и Роман Полак (58).

Следующий матч в рамках подготовки к Кубку мира соперники также проведут между собой, но уже на площадке чехов. Игра пройдет в Праге 10 сентября.

Ранее в Хельсинки состоялся выставочный с участием сборных Финляндии и Швеции - соперников российской команды по групповому этапу Кубка мира. Победу в овертайме со счетом 3:2 одержали финны.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе сборная России сыграет в группе B с командами Финляндии, Швеции и Северной Америки, составленной из игроков США и Канады не старше 23 лет.

Нехватка практики

Матч с хоккеистами сборной Чехии показал, что у российской команды чувствуется нехватка игровой практики. Об этом рассказал журналистам нападающий россиян Павел Дацюк.

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"Зрители поддерживали, хорошая атмосфера. Понятно, что нет игровой практики, - сказал Дацюк. - Присутствовало волнение при домашних трибунах. В звене с Телегиным, Наместниковым играем, нарабатываем связки".

"В конце штанга помешала забить", - добавил он.

Возможности соперника 

Нападающий россиян Артемий Панарин отметил, что его партнеры  знали возможности чешской команды в первом выставочном матче.

"Большое спасибо зрителям, которые пришли и поддержали нас - очень здорово болели. Чехи играли так же, как и мы. Все друг друга знают", - сказал Панарин.

Не по правилам

Вратарь сборной России по хоккею Сергей Бобровский считает, что в матче с командой Чехии третья шайба в его ворота была заброшена не по правилам.

"По третьей шайбе было блокировка: я врезался блином то ли в своего игрока, то ли в соперника, и я не мог ее отбить по этой причине", - сказал голкипер.

По словам Бобровского, в игре на маленьких площадках результат более непредсказуем. "Немножко суеты было в моей игре и игре ребят, мы пока сыгрываемся и хорошо, что выиграли сегодня. Сейчас в наше время не будет такой команды, которая способна все 60 минут доминировать на маленьких площадках. Это равная игра, тем интересен турнир, что в каждой игре непонятно, куда склонится чаша весов", - подчеркнул он.

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