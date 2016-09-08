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Знарок: хоккеисты Анисимов и Емелин сыграют за сборную РФ в Праге против чехов

Спорт
8 сентября, 23:07 дата обновления: 8 сентября, 23:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Игроки не принимали участие в первой игре в рамках подготовки к Кубку мира
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© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард Артем Анисимов и защитник Алексей Емелин сыграют за сборную России по хоккею в выставочном матче с командой Чехии 10 сентября в Праге. Об этом журналистам сообщил главный тренер россиян Олег Знарок.

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Анисимов и Емелин не принимали участия в первой игре в рамках подготовки к Кубку мира в Санкт-Петербурге, которая прошла 8 сентября в Санкт-Петербурге.

"Анисимов и Емелин в субботу сыграют. Кто не сыграет, пока не могу сказать", - сказал Знарок.

Россияне выиграли у чехов со счетом 4:3.

За себя и команду 

Знарок также заявил, что защитник сборной России по хоккею Дмитрий Орлов постоял за себя и команду, когда схлестнулся в драке с чехом Якубом Ворачеком.

Орлов подрался с Ворачеком в первом периоде. "Начнем с того, что тут непонятно, кто кого спровоцировал, - сказал Знарок. - Если человек может постоять за команду и за себя, то это хорошо".

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По словам Знарка, ему понравился больше всего первый период матча. "Игра понравилась, очень быстрая, на маленьких площадках. Первый период понравился больше всего, хоть мы и долго не забивали, но понравился по системе игры. Продолжаем работать, что-то получилось, что-то нет, тем более это была первая игра, справились со своей задачей", - отметил он.

Знарок отметил, что команда постоянно отрабатывает вбрасывания, что является, по его словам, важным элементом в хоккее. "Научить этому можно, но они сами должны уже это уметь, очень много нюансов. Мы им подсказываем. Остаемся после каждой тренировки", - подчеркнул он.
Также Знарок добавил, что надеется, что все вратари получат практику в оставшихся двух контрольных матчах. "Это вопросы к нашему тренеру вратарей", - сказал он.

Прибавлять с каждой игрой 

Нападающий сборной Чехии Владимир Соботка, скорее всего, сыграет на Кубке мира по хоккею, несмотря на повреждение в матче с россиянами. Об этом журналистам сообщил главный тренер чехов Йозеф Яндач.

В ходе матча, который прошел в четверг в Санкт-Петербурге, Соботка получил травму плеча после столкновения с Никитой Зайцевым, игрока после эпизода увезли в больницу. "У Соботки не такая серьезная травма. Думаю, он будет играть на турнире (Кубке мира)", - сказал тренер.

"В первом периоде мы играли не очень хорошо, так как наши хоккеисты не имели игровой практики, - продолжил Яндач. - Во втором было много меньшинства, в третьем - получше, хорошо удавалось большинство. Нам еще надо подготовиться к двум матчам, с каждой игрой будем играть все лучше".

 

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