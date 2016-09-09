Кадыров: в Чечне физкультурой и спортом занимаются более 450 тыс. человек

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ГРОЗНЫЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Систематически физкультурой и спортом в Чеченской Республике занимаются более 450 тыс. человек, из них около 68 тыс. посещают детско-юношеские спортивные школы. Об этом на своей странице в Instagram сообщил врио главы Чечни Рамзана Кадыров.
Дорогие друзья! Я часто пишу про спорт, про свои тренировки. Таким образом я стремлюсь подать пример тысячам и тысячам молодых людей, юношам, подросткам. Для них мы с первых же дней создаем все необходимые условия. Начинали с нуля, когда все спортсооружения лежали в руинах. Сегодня в Чеченской Республике систематически физкультурой и спортом занимаются более 450 тыс человек. Из них 67782 спортсмена посещают ДЮСШ, которых в Чечне открыто 54. За последние годы мы построили 13 стадионов, в том числе знаменитый спорткомплекс "Ахмат-Арена". Также в населённых пунктах мы соорудили 242 футбольных поля. Ежегодно проходят чемпионаты ЧР по футболу среди сельских и городских команд. Мы имеем 489 спортзалов, которые ежедневно открыты для любителей спорта. Нашей гордостью являются первоклассные бассейны. Их у нас пока семь, но задачу ставим ещё и ещё строить, привлекая инвестиции. В Чечне зарегистрированы 39 Федераций спорта. Каждая из них активно работает. Вопросы развития спорта и физкультуры курирует помощник Главы ЧР, легендарный спортсмен с мировым именем, чемпион Японии и абсолютный чемпион мира Лечи Курбанов. Занятие спортом стало нормой жизни практически для всего населения. Чечня вырастила 12 чемпионов и призёров Олимпиады, 14 чемпионов и призёров мира. Количество чемпионов мира, Европы, России среди профессионалов исчисляется многими десятками. Гордостью Чечни стал спортивный Клуб "Ахмат", который получил мировое признание. В России и за рубежом действуют его многочисленные филиалы. На турниры, организованные Клубом "Ахмат", приезжают лучшие спортсмены планеты. Я каждый день, если есть малейшая возможность, играю в футбол, делаю тренировки по боксу, посещаю фитнес залы, совершаю пробежки на большие расстояния, три-четыре раза за неделю бываю в бассейне. Это сохраняет здоровье, делает жизнь насыщенной, интересной. И вам советую любите спорт! Вы никогда не проиграете! #Кадыров #Россия #Чечня #Спорт
"Сегодня в Чеченской Республике систематически физкультурой и спортом занимаются более 450 тыс. человек, из них 67782 спортсмена посещают ДЮСШ, которых в Чечне открыто 54. За последние годы мы построили 13 стадионов, в том числе знаменитый спорткомплекс "Ахмат-Арена". Также в населенных пунктах мы соорудили 242 футбольных поля", - написал Кадыров.
По его словам, в Чеченской Республике функционируют 489 спортзалов и семь бассейнов. В регионе также зарегистрировано 39 федераций спорта, каждая из которых активно работает.
"Занятие спортом стало нормой жизни практически для всего населения. Чечня вырастила 12 чемпионов и призеров Олимпиады, 14 чемпионов и призеров мира. Количество чемпионов мира, Европы, России среди профессионалов исчисляется многими десятками. Гордостью Чечни стал спортивный Клуб "Ахмат", который получил мировое признание", - отметил врио главы Чечни.
Кадыров пояснил, что каждый день пишет про спорт и свои тренировки в социальных сетях для того, чтобы подать пример молодым людям.