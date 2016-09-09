Известный боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни

Власти США рекомендуют не включать в самолетах Galaxy Note 7 из-за угрозы взрываОбщество 9 сентября, 3:07
Известный боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизниСпорт 9 сентября, 2:24
Научный аппарат OSIRIS-REx направился к астероиду Бенну для его изученияКосмос 9 сентября, 2:13
Захарова: делегация РФ до утра 9 сентября будет находиться в переговорной готовностиПолитика 9 сентября, 1:15
СМИ: командиры "Джебхат ан-Нусры" и "Джейш аль-Фатх" уничтожены в СирииМеждународная панорама 9 сентября, 0:53
Памятник знаменитой "Черной акуле" откроют в ПриморьеАрмия и ОПК 9 сентября, 0:44
Тысячи паломников из России совершат хаджОбщество 9 сентября, 0:26
Еще один член белорусской делегации лишен аккредитации на Паралимпиаду-2016Спорт 9 сентября, 0:13
Суд рассмотрит иск матери Жанны Фриске на 21 млн рублей к LifeПроисшествия 9 сентября, 0:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Призер чемпионата мира и Европы, обладатель Кубка мира по боксу Роман Романчук скончался после сердечного приступа в возрасте 37 лет. Об этом ТАСС сообщила тренер клуба "КИТЭК", в котором спортсмен начинал карьеру, Светлана Андреева.
"Это правда, причина - сердечный приступ", - сказала Андреева.
Помимо спортивных достижений, Романчук известен тем, что летом 2008 года перед Олимпийскими играми в Пекине во Владивостоке у него произошел конфликт с жителем города. По итогу конфликтной ситуации житель получил тяжелое ранение головы из бесствольного пистолета "Оса" и позднее скончался. В марте 2009 года суд Фрунзенского района Владивостока признал Романчука виновным в убийстве при превышении пределов необходимой обороны и приговорил его к полутора годам колонии-поселения. Приговор был обжалован обеими сторонами, в результате боксер был признан виновным в "причинении смерти по неосторожности" и приговорен к одному году двум месяцам лишения свободы.
В декабре 2009 года Романчук был выпущен на свободу, а позднее объявлял о желании вернуться на ринг. Но травма не позволила спортсмену возобновить карьеру, он планировал заняться тренерской деятельностью. У Романчука также есть сводный брат-боксер - Эдуард.
Романчук признавался самым техничным боксером России, в его активе помимо двух золотых наград также три серебряных медали первенства России, а также серебряная и бронзовая награды Кубка мира.
Он также имел разряд мастера спорта международного класса по кикбоксингу.