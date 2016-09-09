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Уильямс покинет первую строчку рейтинга WTA после 186 недель лидерства

Спорт
9 сентября, 4:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, сентября. /ТАСС
Серена Уильямс не смогла выйти в финал US Open, который проходит в Нью-Йорке
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НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Американская теннисистка Серена Уильямс покинет первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) после 186 недель лидерства. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Обновленная версия рейтинга будет опубликована на следующей неделе. Первую строчку займет немка Ангелика Кербер.

Серена Уильямс не смогла выйти в финал US Open, который проходит в Нью-Йорке. В полуфинале Уильямс, "посеянная" на турнире под первым номером, за полтора часа уступила Каролине Плишковой из Чехии (10) со счетом 2:6, 6:7 (5:7).

В свою очередь, Кербер за выход в финал US Open встретится с Каролин Возняцки из Дании.

US Open завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.

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