Футбольный тренер Герман Зонин отмечает 90-летие

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Чемпион СССР, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года известный футбольный тренер Герман Зонин отмечает в пятницу 90-летие.

Зонин родился в Казани. Будучи футболистом, играл на позиции защитника и выступал за казанское "Динамо" (1945-1949 гг.), и ленинградские клубы "Динамо" (1950-1951, 1953) и "Трудовые Резервы" (1954-1955).

Тренерскую карьеру начал в Ленинграде. Возглавлял ленинградские "Трудовые Резервы"(1959), воронежский "Труд" (1960-1961), а также луганские "Трудовые резервы" (1962-1964). В 1965 году, по решению союзного Спорткомитета, был отправлен тренировать сборную Бирмы, с которой выиграл Азиатские игры 1966 года. Команду Бирмы Зонин возглавлял до 1967 года.

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что Зонину удалось поменять менталитет бирманских футболистов. "В 1966 году я в составе "Зенита" прилетел как футболист играть несколько товарищеских матчей в Бирму против команды этой страны, которую тренировал Герман Семенович, и это было первое мое знакомство с ним, мы сыграли три матча - два проиграли, а один выиграли, - поведал Орлов. - Что меня удивило так это то, как к нему относились бирманцы. Они хорошо играли в футбол и даже были чемпионами Азии под его руководством, виден был его стиль работы, его тренерские методики".

"Бирманцы говорили, что он человек который поменял менталитет футболистов, - продолжил комментатор. - Не секрет, что все азиаты едят рис, а он научил их есть мясо. Он сумел их переубедить и они стали физически сильнее, больше бегали. Он стал человеком, который смог их переубедить и поставил их на менталитет европейских мясоедов, что позволило им достичь успехов, команда была физически очень хорошо подготовлена".

"О нем говорили все взахлеб. Не даром у него дальше пошла такая карьера", - сказал Орлов.

Историческая победа "Зари"

С 1968 по 1969 гг. Зонин преподавал на кафедре футбола спортивного института им. Лесгафта, а затем был назначен главным тренером "Зари" из Ворошиловграда (Луганска), где, как уже было сказано выше, работал с 1962 по 1964 гг., когда клуб назывался "Трудовые резервы". В 1970 году команда заняла пятое место в высшей лиге, в 1971-м - четвертое, а в 1972-м - и вовсе выиграла чемпионат СССР. "Заря" стала первой командой-чемпионом, не представляющей столицы союзных республик. Зонину поступило предложение возглавить киевское "Динамо", однако на тот момент он уже дал слово руководству ленинградского "Зенита" и в Киев в результате рекомендовал Валерия Лобановского, с которым "Динамо" затем выиграло два Кубка обладателей Кубков, Суперкубок Европы, восемь чемпионатов и шесть Кубков СССР, пять чемпионатов и три Кубка Украины.

В июне-июле 1972 года Зонин на три матча южноамериканского турне возглавил сборную СССР, костяк которой составили футболисты "Зари". Советская команда обыграла Уругвай (1:0), но уступила аргентинцам (0:1) и португальцам (0:1). Кроме того, Зонин входил в тренерский штаб сборной СССР на Олимпиаде-1972 в Мюнхене (главным тренером был Александр Пономарев), где команда завоевала бронзовые награды.

Зонин тренировал "Зенит" с 1973 по 1977 гг., больших успехов с командой не добившись. Также был главным тренером ростовского СКА (1979-1980 гг.) и тбилисского "Динамо" (1987-1988), где при нем заиграли такие известные игроки, как Темури Кецбая и Ахрик Цвейба. На одной из тренировок Зонин получил сотрясение мозга и разрыв барабанной перепонки после того, как мяч попал ему в висок. Больше в тбилисском "Динамо" он не появлялся, приняв решение завершить тренерскую деятельность.