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Кербер сыграет с Плишковой в финале US Open

Спорт
9 сентября, 6:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, сентября. /ТАСС
В 1/2 финала Кербер, "посеянная" на турнире под вторым номером победила датскую теннисистку Каролин Возняцки со счетом 6:4, 6:3
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НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер вышла в финал US Open (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью-Йорке.

В 1/2 финала Кербер, "посеянная" на турнире под вторым номером победила датскую теннисистку Каролин Возняцки со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

В решающем матче Кербер встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой (10), которая ранее победила американку Серену Уильямс в первом полуфинале турнира.

US Open  завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема и проходит в 136-й раз.

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