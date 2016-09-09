Кербер сыграет с Плишковой в финале US Open

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер вышла в финал US Open (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью-Йорке.

В 1/2 финала Кербер, "посеянная" на турнире под вторым номером победила датскую теннисистку Каролин Возняцки со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

В решающем матче Кербер встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой (10), которая ранее победила американку Серену Уильямс в первом полуфинале турнира.

US Open завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема и проходит в 136-й раз.