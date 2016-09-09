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Фанаты ФК "Боруссия" планируют бойкотировать матч с "Лейпцигом" из-за спонсора соперника

Спорт
9 сентября, 10:19 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 9, сентября. /ТАСС
По информации издания, болельщики "Боруссии" считают, что "Лейпциг", который был основан лишь в 2009 году, сумел пробиться в высший дивизион только благодаря своему спонсору - компании Red Bull
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БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Фанаты немецкого футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) планируют бойкотировать выездную игру 2-го тура чемпионата страны против "Лейпцига" из-за спонсора соперника. Об этом сообщает портал Goal.com.

По информации издания, болельщики "Боруссии" считают, что "Лейпциг", который был основан лишь в 2009 году, сумел пробиться в высший дивизион только благодаря своему спонсору - компании "Ред Булл". Фанаты считают, что это противоречит спортивным принципам, поэтому планируют узнавать о ходе матча исключительно из трансляций в открытых источниках.

"Боруссия" в первом туре обыграла дома "Майнц" со счетом 2:1. "Лейпциг" сыграл вничью на выезде с "Хоффенхаймом" - 2:2.

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