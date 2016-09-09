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ФК "Ростов" обжаловал трехматчевую дисквалификацию Кудряшова в Лиге чемпионов

Спорт
9 сентября, 10:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что в адрес "Ростова" пришел из УЕФА факс, в котором указано, что игрок дисквалифицирован на три матча за "жестокое поведение"
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Ростов" направил апелляцию в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на трехматчевую дисквалификацию защитника Федора Кудряшова в Лиге чемпионов. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к ситуации.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что в адрес "Ростова" пришел из УЕФА факс, в котором указано, что игрок дисквалифицирован на три матча за "жестокое поведение".

"Ростов" обжаловал дисквалификацию Кудряшова в УЕФА", - сообщил источник.

Кудряшов был удален в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов с "Аяксом" (4:1), который состоялся 24 августа в Ростове-на-Дону.

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