ФК "Ростов" обжаловал трехматчевую дисквалификацию Кудряшова в Лиге чемпионов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Ростов" направил апелляцию в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на трехматчевую дисквалификацию защитника Федора Кудряшова в Лиге чемпионов. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к ситуации.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что в адрес "Ростова" пришел из УЕФА факс, в котором указано, что игрок дисквалифицирован на три матча за "жестокое поведение".

"Ростов" обжаловал дисквалификацию Кудряшова в УЕФА", - сообщил источник.

Кудряшов был удален в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов с "Аяксом" (4:1), который состоялся 24 августа в Ростове-на-Дону.