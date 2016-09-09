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Главный тренер сборной РФ по боксу отстранен от должности

Спорт
9 сентября, 11:07 UTC+3
Олег Меньшиков назначен и. о. главного тренера
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Александр Лебзяк

Александр Лебзяк

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев, Игорь Лазорин/. Главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк отстранен от занимаемой им должности. Об этом Лебзяк сообщил ТАСС.

"Меня отстранили от должности", - сказал Лебзяк. "Я считаю свое отстранение с поста главного тренера сборной России незаконным", - добавил он. 

Президент Федерации бокса России Борис Иванюженков. сообщил, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Меньшиков.

"На данный момент Меньшиков является исполняющим обязанности главного тренера сборной", - сказал Иванюженков.

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Решение по отстранению Лебзяка было принято на заседании исполкома федерации. Также от занимаемой должности был отстранен директор федерации Евгений Судаков.

"Люди из федерации никого не поставили в курс произошедшего. Решение принимали всего 10 человек, входящие в один круг", - отметил Лебзяк.

"Я же по-прежнему являюсь членом исполкома и нахожусь сейчас в отпуске, - добавил он. - Ни меня, ни Судакова, которого также отстранили, не пригласили на это заседание. Но мы так просто это не оставим. У нас будет заседание тренерского совета по этому поводу".

Мужская сборная России под руководством Лебзяка завоевала одно золото, одно серебро и две бронзы на Играх в Рио. Еще одну бронзовую медаль в боксе выиграла Анастасия Белякова. Во время Игр Лебзяк подверг критике часть российских боксеров за неудачные выступления, назвав спортсменов "туристами".

Лебзяк был назначен главным тренером сборной России в 2013 году. Также он возглавлял команду с 2005 по 2008 годы.

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