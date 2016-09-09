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Московское "Динамо" задолжало структурам Бориса Ротенберга €75 млн

Спорт
9 сентября, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Как пояснил источник ТАСС, бизнесмен, будучи президентом футбольного клуба, финансировал его займами
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" имеет задолженность порядка €75 млн перед структурами, подконтрольными бизнесмену Борису Ротенбергу. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.

"Дефицит бюджета "Динамо" на 2016 год - свыше 3 млрд рублей. Кроме того, клуб должен около €75 миллионов структурам, подконтрольным Борису Ротенбергу, который, будучи президентом "Динамо", финансировал клуб займами", - сказал источник.

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В пресс-службе Бориса Ротенберга отказались комментировать информацию о долгах "Динамо" перед бизнесменом. Генеральный директор "Динамо" Сергей Сысоев и член совета директоров клуба, первый зампред банка ВТБ Василий Титов также воздержались от комментариев.

Ротенберг являлся президентом "Динамо" ровно два года - с 17 июля 2013-го по 17 июля 2015 года.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в июне 2015 года отстранил "Динамо" от участия в Лиге Европы сезона-2015/16 за нарушение правил финансового "фэйр-плей". Убытки клуба в период с 2012 по 2014 год составили €302 млн, а, согласно правилам УЕФА, совокупный убыток за три года не должен был превышать €45 млн.

В 2009 году 74% акций "Динамо" приобрел банк ВТБ. После исключения клуба из еврокубков было объявлено о запуске процесса передачи контрольного пакета акций Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) "Динамо". Как ранее ТАСС сообщил Василий Титов, банк продолжит финансирование клуба, но оно будет минимальным, а сделка по передаче акций ВФСО "Динамо" должна быть завершена до конца года.

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