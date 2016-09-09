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Иванюженков: будущее Лебзяка во главе сборной окончательно не решено

Спорт
9 сентября, 11:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
Президент Федерации бокса России сообщил, что решение было принято исполкомом федерации
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Александр Лебзяк

Александр Лебзяк

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Будущее Александра Лебзяка во главе мужской сборной России по боксу окончательно не решено. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бокса России Борис Иванюженков.

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Ранее Лебзяк сообщил ТАСС, что он отстранен от должности главного тренера команды. Специалист назвал данное решение незаконным.

"Его вопрос еще окончательно не решен, поэтому тут рано кричать", - сказал Иванюженков.

Собеседник ТАСС отметил, что решение об отстранении Лебзяка было принято исполкомом федерации. "Вчера собрался исполком в расширенном составе и большинством голосов было принято такое решение, я его поддержал. Это было связано с тем, что федерация находилась в нерабочем состоянии после Олимпийских игр, хотя нам уже нужно подавать списки на новый цикл. Никаких конкретных причин нет, поскольку это обычная процедура в виду того, что нам надо определяться на будущий цикл", - сказал президент федерации бокса.

"Пока они отстранены, но их вопрос еще будет обсуждаться, в том числе на тренерском совете. То же самое произошло и с другими командами - молодежными, юношескими и женскими. Это рабочий процесс", - отметил Иванюженков.

Мужская сборная России на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

Лебзяк был назначен главным тренером сборной России в 2013 году. Также он возглавлял команду с 2005 по 2008 годы.

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