Иванюженков: будущее Лебзяка во главе сборной окончательно не решено

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Будущее Александра Лебзяка во главе мужской сборной России по боксу окончательно не решено. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бокса России Борис Иванюженков.

Ранее Лебзяк сообщил ТАСС, что он отстранен от должности главного тренера команды. Специалист назвал данное решение незаконным.

"Его вопрос еще окончательно не решен, поэтому тут рано кричать", - сказал Иванюженков.

Собеседник ТАСС отметил, что решение об отстранении Лебзяка было принято исполкомом федерации. "Вчера собрался исполком в расширенном составе и большинством голосов было принято такое решение, я его поддержал. Это было связано с тем, что федерация находилась в нерабочем состоянии после Олимпийских игр, хотя нам уже нужно подавать списки на новый цикл. Никаких конкретных причин нет, поскольку это обычная процедура в виду того, что нам надо определяться на будущий цикл", - сказал президент федерации бокса.

"Пока они отстранены, но их вопрос еще будет обсуждаться, в том числе на тренерском совете. То же самое произошло и с другими командами - молодежными, юношескими и женскими. Это рабочий процесс", - отметил Иванюженков.

Мужская сборная России на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

Лебзяк был назначен главным тренером сборной России в 2013 году. Также он возглавлял команду с 2005 по 2008 годы.