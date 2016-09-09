Российская шорт-трекистка Малькова дисквалифицирована на три месяца

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российская спортсменка Александра Малькова дисквалифицирована на три месяца Союзом конькобежцев России на основании решения Дисциплинарного антидопингового комитета.
Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Дисквалификация отсчитывается с 26 апреля 2016 года. Причины отстранения спортсменки не уточняются.
19-летняя Малькова является кандидатом в мастера спорта России по конькобежному спорту. В 2014 году она принимала участие в чемпионате страны по шорт-треку на отдельных дистанциях, где заняла 23, 19, 29 и 17 место на дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 метров соответственно.