Российская шорт-трекистка Малькова дисквалифицирована на три месяца

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российская спортсменка Александра Малькова дисквалифицирована на три месяца Союзом конькобежцев России на основании решения Дисциплинарного антидопингового комитета.

Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дисквалификация отсчитывается с 26 апреля 2016 года. Причины отстранения спортсменки не уточняются.

19-летняя Малькова является кандидатом в мастера спорта России по конькобежному спорту. В 2014 году она принимала участие в чемпионате страны по шорт-треку на отдельных дистанциях, где заняла 23, 19, 29 и 17 место на дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 метров соответственно.