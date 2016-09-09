Федерация футбола Грузии поддержит кандидатуру Чеферина на выборах президента УЕФА

ТБИЛИСИ, 9 сентября./Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Федерация футбола Грузии (ФФГ) приняла решение поддержать кандидатуру словенца Александера Чеферина на выборах президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на предстоящем 14 сентября в Афинах конгрессе УЕФА. Об этом сообщает в пресс-релизе ФФГ.

"Президент ФФГ Леван Кобиашвили и генеральный секретарь Давид Муджири в августе встретились с кандидатами на пост президента УЕФА Михаэлем ван Прагом и Александером Чеферином, изучили их видение развития УЕФА, ознакомились с их планами и стратегией деятельности. Федерация футбола Грузии после соответствующих встреч и консультаций приняла решение поддержать кандидатуру Чеферина на предстоящих 14 сентября выборах президента УЕФА, мы разделяем и поддерживаем его видение развития футбола",- сообщается в пресс-релизе ФФГ.

Кроме Чеферина, который является президентом Футбольного союза Словении, кандидатом на пост главы УЕФА является голландец Михаэль ван Праг, возглавляющий Королевский футбольный союз Нидерландов. Ранее на данный пост также претендовал испанец Анхель Мария Вильяр - глава Королевской испанской футбольной федерации, но он снял свою кандидатуру с выборов. Как сообщалось ранее, кандидатуру словенца поддержит Российский футбольный союз, Немецкий футбольный союз, Федерация футбола Франции.

Там же, в Афинах, будет официально объявлено об уходе с поста президента УЕФА француза Мишеля Платини, который руководил организацией с 2007 года. В декабре 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет и оштрафован, затем дисквалификация Платини была сокращена до шести лет. Француз подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (КАС). Она была частично удовлетворена - штраф был сокращен с 80 тысяч франков до 60, а дисквалификация - с шести до четырех лет.