Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федерация футбола Грузии поддержит кандидатуру Чеферина на выборах президента УЕФА

Спорт
9 сентября, 12:15 UTC+3 ТБИЛИСИ сентября./Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория
Кроме Чеферина, президента Футбольного союза Словении, кандидатом на пост главы УЕФА является голландец Михаэль ван Праг, возглавляющий Королевский футбольный союз Нидерландов
Материал из 1 страницы

ТБИЛИСИ, 9 сентября./Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Федерация футбола Грузии (ФФГ) приняла решение поддержать кандидатуру словенца Александера Чеферина на выборах президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на предстоящем 14 сентября в Афинах конгрессе УЕФА. Об этом сообщает в пресс-релизе ФФГ.

Смотрите также
Анхель Мария Вильяр
ФИФА утвердила Вильяра, ван Прага и Чеферина в качестве кандидатов на пост президента УЕФА

"Президент ФФГ Леван Кобиашвили и генеральный секретарь Давид Муджири в августе встретились с кандидатами на пост президента УЕФА Михаэлем ван Прагом и Александером Чеферином, изучили их видение развития УЕФА, ознакомились с их планами и стратегией деятельности. Федерация футбола Грузии после соответствующих встреч и консультаций приняла решение поддержать кандидатуру Чеферина на предстоящих 14 сентября выборах президента УЕФА, мы разделяем и поддерживаем его видение развития футбола",- сообщается в пресс-релизе ФФГ.

Кроме Чеферина, который является президентом Футбольного союза Словении, кандидатом на пост главы УЕФА является голландец Михаэль ван Праг, возглавляющий Королевский футбольный союз Нидерландов. Ранее на данный пост также претендовал испанец Анхель Мария Вильяр - глава Королевской испанской футбольной федерации, но он снял свою кандидатуру с выборов. Как сообщалось ранее, кандидатуру словенца поддержит Российский футбольный союз, Немецкий футбольный союз, Федерация футбола Франции.

Там же, в Афинах, будет официально объявлено об уходе с поста президента УЕФА француза Мишеля Платини, который руководил организацией с 2007 года. В декабре 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет и оштрафован, затем дисквалификация Платини была сокращена до шести лет. Француз подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (КАС). Она была частично удовлетворена - штраф был сокращен с 80 тысяч франков до 60, а дисквалификация - с шести до четырех лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
Эпизод из матча между сборными России и Ганы
13
Первая победа при Станиславе Черчесове: сборная России в Москве обыграла ганцев
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Я все равно буду делать свое дело": первое интервью Кузнецовой на посту омбудсмена
2
Федерация бокса окажет материальную помощь родным боксера Романчука
3
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
4
Главный тренер сборной РФ по боксу отстранен от должности
5
Песенный конкурс "Евровидение-2017" пройдет в Киеве
6
"Нам всем очень повезло с этим назначением": реакция на смену детского омбудсмена
7
Два сотрудника мэрии Омска задержаны при получении крупной взятки
Темы дня
Реклама