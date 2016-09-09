Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: российские пловцы с показанными результатами заняли бы на Паралимпиаде 1-2 место

Спорт
9 сентября, 12:20 UTC+3 ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Российские пловцы на соревнованиях для отстраненных паралимпийцев показали десять результатов, которые превосходят мировые рекорды
Материал из 1 страницы

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская обл./, 9 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российские пловцы с результатами, показанными на турнире для отстраненных паралимпийцев России, заняли бы на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро первое или второе место. Об этом ТАСС заявил старший тренер паралимпийской сборной России по плаванию Юрий Назаренко.

Российские пловцы на соревнованиях для отстраненных паралимпийцев показали десять результатов, которые превосходят мировые рекорды.

Смотрите также
Пловец Граничка превзошел мировой рекорд в классе SB 5 в соревновании паралимпийцев РФ

"Все спортсмены проплыли свои основные дистанции в связи с тем, что у нас укороченная программа, спортсмены принимают участие не во всех заплывах, которые были запланированы на Паралимпиаду. На сегодняшний момент мы установили уже десять мировых рекордов, может быть, будет еще больше - 12, хотя в Рио-де-Жанейро было бы их больше. С такими результатами, которые показывают наши спортсмены здесь, мы могли бы рассчитывать на первое-второе место на Паралимпиаде, все-таки не буду сбрасывать со счетов китайских спортсменов, которые за последний год резко прогрессировали. По итогам первого дня Паралимпиады они завоевали 20 медалей из них семь золотых, на втором месте британцы, которые всего завоевали 11 медалей, с нами бы у них так не получилось, это я гарантирую, была бы настоящая "заруба", - сказал Назаренко.

Смотрите также
Спортсмены на церемонии открытия Всероссийских соревнований среди паралимпийцев в Подмосковье
С огорода — в чемпионки: истории российских паралимпийцев

"Невозможно заменить Паралимпиаду домашними соревнованиями. Хоть нам и не надо адаптироваться, но в нашем спорте это не играет особой роли, мы плаваем в бассейне, что в Бразилии вода 26 градусов и воздух 27, что у нас здесь. Не хватает духа соперничества, также катастрофически не хватает трибун, света софитов. У нас несколько спортсменов готовились в горах, и выход на пик формы планировался на 13-14 сентября, а сегодня только 9, в нашем виде расчеты идут до дня, а сейчас они в "яме" и плывут в ней. Результаты наших спортсменов показывает, что у нас очень сильная команда и является лидером в плавании", - добавил Назаренко.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от ВАДА имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Церемония открытия соревнований для российских спортсменов, отстраненных от Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, состоялась в столичном концертном зале "Крокус Сити Холл" 7 сентября. В турнире принимают участие 263 спортсмена. Соревнования проходят на площадках учебно- тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области 8-9 сентября. Из-за дисквалификации ПКР все установленные на турнире результаты не будут учтены МПК.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года Турнир для отстраненных паралимпийцев в Подмосковье
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
Эпизод из матча между сборными России и Ганы
13
Первая победа при Станиславе Черчесове: сборная России в Москве обыграла ганцев
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Я все равно буду делать свое дело": первое интервью Кузнецовой на посту омбудсмена
2
Федерация бокса окажет материальную помощь родным боксера Романчука
3
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
4
Главный тренер сборной РФ по боксу отстранен от должности
5
Песенный конкурс "Евровидение-2017" пройдет в Киеве
6
"Нам всем очень повезло с этим назначением": реакция на смену детского омбудсмена
7
Два сотрудника мэрии Омска задержаны при получении крупной взятки
Темы дня
Реклама