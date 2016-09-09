Тренер: российские пловцы с показанными результатами заняли бы на Паралимпиаде 1-2 место

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская обл./, 9 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российские пловцы с результатами, показанными на турнире для отстраненных паралимпийцев России, заняли бы на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро первое или второе место. Об этом ТАСС заявил старший тренер паралимпийской сборной России по плаванию Юрий Назаренко.

Российские пловцы на соревнованиях для отстраненных паралимпийцев показали десять результатов, которые превосходят мировые рекорды.

"Все спортсмены проплыли свои основные дистанции в связи с тем, что у нас укороченная программа, спортсмены принимают участие не во всех заплывах, которые были запланированы на Паралимпиаду. На сегодняшний момент мы установили уже десять мировых рекордов, может быть, будет еще больше - 12, хотя в Рио-де-Жанейро было бы их больше. С такими результатами, которые показывают наши спортсмены здесь, мы могли бы рассчитывать на первое-второе место на Паралимпиаде, все-таки не буду сбрасывать со счетов китайских спортсменов, которые за последний год резко прогрессировали. По итогам первого дня Паралимпиады они завоевали 20 медалей из них семь золотых, на втором месте британцы, которые всего завоевали 11 медалей, с нами бы у них так не получилось, это я гарантирую, была бы настоящая "заруба", - сказал Назаренко.

"Невозможно заменить Паралимпиаду домашними соревнованиями. Хоть нам и не надо адаптироваться, но в нашем спорте это не играет особой роли, мы плаваем в бассейне, что в Бразилии вода 26 градусов и воздух 27, что у нас здесь. Не хватает духа соперничества, также катастрофически не хватает трибун, света софитов. У нас несколько спортсменов готовились в горах, и выход на пик формы планировался на 13-14 сентября, а сегодня только 9, в нашем виде расчеты идут до дня, а сейчас они в "яме" и плывут в ней. Результаты наших спортсменов показывает, что у нас очень сильная команда и является лидером в плавании", - добавил Назаренко.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от ВАДА имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Церемония открытия соревнований для российских спортсменов, отстраненных от Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, состоялась в столичном концертном зале "Крокус Сити Холл" 7 сентября. В турнире принимают участие 263 спортсмена. Соревнования проходят на площадках учебно- тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области 8-9 сентября. Из-за дисквалификации ПКР все установленные на турнире результаты не будут учтены МПК.