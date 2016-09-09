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Федерация бокса окажет материальную помощь родным боксера Романчука

Спорт
9 сентября, 12:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
Спортсмен скончался в возрасте 37 лет в результате сердечного приступа
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ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация бокса России (ФБР) окажет необходимую материальную поддержку родственникам скоропостижно скончавшегося спортсмена Романа Романчука. Об этом ТАСС сообщил президент ФБР Борис Иванюженков.

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"К нам пришла эта печальная новость. Романчук был великолепным спортсменом, который бился за страну. Конечно, мы поможем родственникам материально и с организацией похорон", - сказал Иванюженков.

Помимо спортивных достижений, Романчук известен тем, что летом 2008 года перед Олимпийскими играми в Пекине во Владивостоке у боксера произошел конфликт с жителем города, в результате которого мужчина получил тяжелое ранение головы из бесствольного пистолета "Оса" и позднее скончался. В марте 2009 года суд Фрунзенского района Владивостока признал Романчука виновным в убийстве при превышении пределов необходимой обороны и приговорил его к полутора годам колонии-поселения. Приговор был обжалован обеими сторонами, в результате боксер был признан виновным в "причинении смерти по неосторожности" и приговорен к одному году и двум месяцам лишения свободы.

В декабре 2009 года Романчук был выпущен на свободу, а позднее объявлял о желании вернуться на ринг. Но травма не позволила спортсмену возобновить карьеру, он планировал заняться тренерской деятельностью. У Романчука также есть сводный брат-боксер - Эдуард.

Романчук признавался самым техничным боксером России, в его активе две золотые и три серебряные медали с первенства России, а также серебряная и бронзовая награды Кубка мира. Спортсмен имел разряд мастера спорта международного класса по кикбоксингу.

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