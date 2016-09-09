Мутко: государство и в дальнейшем будет оказывать полную поддержку паралимпийцам РФ

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 9 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Государство будет и в дальнейшем оказывать всемерную поддержку развитию паралимпийского спорта в России. Об этом сообщил журналистам министр спорта РФ Виталий Мутко.

Российская команда не принимает участия в Паралимпийских играх - 2016, которые стартовали 7 сентября в Рио-де-Жанейро. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. В четверг в Подмосковье стартовали соревнования для российских паралимпийцев, отстраненных от участия в Паралимпийских играх, в турнире принимают участие 263 спортсмена. Состязания были организованы по инициативе президента РФ Владимира Путина.

"По-человечески жалко и обидно, что наши паралимпийцы сейчас не в Рио, - признался Мутко. - Они настроены продолжать работать, не бросать спорт. Им нужна и в дальнейшем наша поддержка, а она гарантирована".

Министр спорта отметил, в интернете Игры в Рио уже прозвали не Паралимпийскими, а "параполитическими". "Параполитические игры" уже в сети гуляет, - сказал Мутко. - Сюда бы лучше приехали и поддержали ребят. Посмотрели бы, как слепые борются, как люди с ограниченными возможностями идут в бассейн и плывут. Здесь нет политики, мы ничего политизировать не собираемся".

По словам главы спортивного ведомства, после окончания соревнований Минспорт совместно с ПКР подведут их итоги и определят проблемы, которые нужно будет решать.

"Что касается мировых рекордов здесь, то нас это в данном случае не очень интересует. Мы не для этого это все делаем. По итогам соревнований мы примем решение по наградам для спортсменов. Анализ по их результатам, их заслуги должны быть адекватно оценены", - подытожил министр спорта.

Подмосковные федеральные тренировочные центры "Озеро Круглое" и "Новогорск", которые принимают соревнования в рамках турнира паралимпийцев, были реконструированы в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы". В этом году стартовала ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".