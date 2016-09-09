Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Шемански умер в возрасте 92 лет

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НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике представитель США Норберт Шемански скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетике.
Шемански стал первым в истории тяжелоатлетом, завоевавшим четыре олимпийских медали. Он стал чемпионом ОИ-1952 в весовой категории до 90 кг, а также серебряным призером ОИ-1948 и двукратным бронзовым медалистом (ОИ-1960 и ОИ-1964) в весе свыше 90 кг. Также американец четыре раза становился победителем чемпионатов мира и три раза завоевывал серебро.
Шемански принимал участие во Второй мировой войне. Американец был награжден пятью орденами "За мужество и отвагу" за боевые подвиги.