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Меньшиков, сменивший Лебзяка, определится с планом развития сборной по боксу в конце года

Спорт
9 сентября, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Александр Лебзяк отстранен от должности
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по боксу Олег Меньшиков определится с планом развития национальной команды после чемпионата страны. Об этом специалист сообщил ТАСС.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Александр Лебзяк отстранен от должности. Так же отстранены все тренеры национальной команды и директор Федерации бокса России (ФБР) Евгений Судаков.

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Президент ФБР Борис Иванюженков назвал ситуацию "рабочим процессом".

"Пока не общался с Александром Борисовичем (Лебзяком). Сейчас пройдет чемпионат России, после него будем думать, на данный момент планов нет. Нужно еще команду (тренеров) найти", - сказал Меньшиков.

Чемпионат страны пройдет в Оренбурге 21-29 ноября.

Мужская сборная России под руководством Лебзяка завоевала одно золото, одно серебро и две бронзы на Играх в Рио. Еще одну бронзовую медаль в боксе выиграла Анастасия Белякова. Во время Игр Лебзяк подверг критике часть российских боксеров за неудачные выступления, назвав спортсменов "туристами".

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