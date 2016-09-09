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Инспекция: работы по металлоконструкциям на арене ЧМ в Саранске надо ускорить

Спорт
9 сентября, 13:22 UTC+3 САРАНСК САРАНСК 9, сентября. /ТАСС
Как заявил ТАСС генеральный директор АНО "Центр планирования и мониторинга - 2018" Сергей Амбарнов, все проблемы, связанные со строительством стадиона, которые были в начале года, решены
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САРАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Строительство стадиона "Мордовия-Арена" к чемпионату мира по футболу 2018 года в Саранске идет активно, однако там необходимо ускорить работу по металлоконструкциям. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный директор АНО "Центр планирования и мониторинга - 2018" Сергей Амбарнов.

В конце августа в городе побывала комиссия во главе с первым заместителем председателя правительства РФ Игорем Шуваловым, которая высоко оценила уровень подготовки Саранска к чемпионату мира по футболу 2018 года. Однако есть моменты, на которые необходимо обратить внимание.

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"Работы идут достаточно активно, все проблемы, связанные со строительством стадиона, которые были в начале года, решены. Единственное, нужно ускориться по металлоконструкциям. Это связано с тем, что газон на поле "Мордовия-Арена", как и на многих других стадионах чемпионата мира будет засевной, и поля нужно засеивать весной 2017 года - за год до проведения чемпионата", - сказал Амбарнов. По его словам, необходимо "как можно больше внимания и сил уделить тому, чтобы все работы, связанные с установкой кровли стадиона, движением техники по территории поля были завершены к весне следующего года", чтобы убрать технику с поля и начать засеивать газон.

Ранее генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, заявил, что готовность стадиона в Саранске составляет 55%. В конце августа на объекте завершился монтаж железобетонного каркаса. Таким образом, перекрытия всех этажей стадиона сформированы в полном объеме. Незавершенной осталась лишь небольшая часть второго яруса трибун. Эти работы планируется закончить в сентябре. Как отметили министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин, все объекты капитального строительства в Саранске, которые возводятся к чемпионату мира 2018 года по футболу, должны быть завершены к концу 2017 года.

После чемпионата мира "Мордовия-Арена" будет использована для подготовки местной команды по футболу, занятий другими видами спорта, проведения массовых спортивных и культурных мероприятий.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Саранск примет четыре матча группового этапа соревнований.

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