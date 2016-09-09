Подготовка к монтажу кровли стадиона к ЧМ-2018 начата в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Подготовка к монтажу кровли стадиона, который примет четыре встречи группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, начата в Калининграде. Об этом ТАСС сообщили в "Дирекции Калининград 2018".

"Идет активная работа по подготовке к монтажу кровли стадиона, монтаж внутренних перегородок на всех ярусах каркаса стадиона, а также монтаж настилов для сидений на трибунах", - сказал представитель дирекции, добавив, что ее установку планируется начать в сентябре. На строительной площадке в работах задействованы "свыше 900 рабочих и более 250 единиц техники", добавил собеседник ТАСС. "Работа идет в полном соответствие с графиком без отклонений от сроков", - сказал он.

К настоящему времени практически завершен монтаж металлоконструкций основного каркаса стадиона в секторах "Б", "Г" и "И": готовность по данному виду работ составляет 99%, добавили в дирекции. Площадка обеспечена электро- и водоснабжением по временным схемам и обнесена ограждением для обеспечения безопасности. На стройплощадке установлены мачты освещения и видеонаблюдения, налажен контроль допуска на объект. По данным областных властей, к зиме строящийся стадион планируется подключить к теплоснабжению, что позволит приступить к внутренней отделке помещений арены.

"Строительная отрасль региона комплексно обеспечивает процесс возведения стадиона необходимыми материалами. Местная промышленность гибко реагирует на возникающие запросы. Производители наладили бесперебойную поставку бетона, свай. Таким образом, к зиме на открытых участках завершатся все работы по бетонированию. Сегодня вопросов, связанных с реализацией объекта в срок, нет. Мы за год выровняли позиции с другими стадионами ЧМ-2018, строительство которых началось значительно раньше", - отметил директор "Дирекции Калининград 2018" Павел Саркисов.

Четко видны очертания будущего стадиона

Строительство стадиона к чемпионату мира по футболу ведется на острове Октябрьский в центральной части Калининграда. Вокруг места строительства велась длительная дискуссия - высказывалось мнение, что место выбрано неудачно. Предлагались другие варианты, например, реконструкция стадиона "Балтика" в центре Калининграда, однако окончательно был утвержден проект, предложенный областным правительством. Этот участок утвержден ФИФА; как отмечают областные власти, строительство стадиона на острове "даст возможность обустройства его нового центра города и интеграции стадиона в городскую среду".

Стадион размещается на площадке площадью более 22 гектара. В декабре 2014 года она была подготовлена к началу строительных работ. В декабре 2015 года был подписан контракт на строительство с генеральным подрядчиком компанией "Крокус Интернешнл". Сумма госконтракта составила 17 млрд 362 млн рублей, сообщили в компании "Спорт Инжиниринг", выступающей в качестве заказчика.

В январе 2016 года началась заливка фундамента стадиона. Сейчас уже четко видны очертания будущей арены, рассказали в "Дирекции Калининград 2018". "Мы уже четко видимо очертания стадиона, которые соответствуют его макету, уже можно себе представить, как будет выглядеть арена", - отметили там.

Оценка готовности

Строительство арены "Стадион Калининград" должно быть завершено к концу 2017 года. Она рассчитана на 35 тыс. мест, включая 10 тыс. временных мест, которые будут демонтированы после проведения игр ЧМ. Высота стадиона под кровлей составит 38,5 метров.

Как отметил в июле этого года во время поездки в Калининград глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, строительство идет даже с опережением графика и "больших нареканий по стадиону нет". Он отметил, что к концу текущего года калининградский стадион "должен быть уже под кровлей", а ориентировочно в июне-июле следующего года на арене планируется засеять газон.

Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов в ходе инспекции заметил, что есть сложности с вопросом подготовки земельного участка под строительство стадиона, поскольку существуют две экспертизы, дающие противоположные оценки его готовности. Одна говорит, что проект был сделан правильно, работы были выполнены и необходимо провести дополнительные работы, чтобы вокруг стадиона была достаточная безопасная зона для парковки автомобилей и прочих нужд, вторая - что работы проведены не в полном соответствии с проектной документацией и что на площадку необходимо завезти дополнительные объемы песка, чтобы обеспечить безопасность объекта, пояснил вице-премьер.

Чемпионат и наследие

Общая площадь под строительство на острове Октябрьский, где возводится стадион, составит 140 гектаров. На ней, как предполагается, помимо футбольной арены, планируется крупная зона застройки, включающая социальную инфраструктуру, жилой фонд, парки, скверы. После матчей чемпионата мира стадион планируют трансформировать в многофункциональный культурно-деловой комплекс, включающий в себя арену на 25 тыс мест, гостиницы, фитнес, конференц- залы и офисы, также может быть изменено ее название.

Наряду со строительством стадиона в рамках подготовки к ЧМ 2018 в регионе ведутся работы по развитию инфраструктуры. Идет реконструкция аэропорта "Храброво", пропускную способность которого планируется увеличить до 5 млн пассажиров в год (по итогам 2015 года - 1,5 млн), готовятся четыре тренировочные площадки для команд, реконструируются дороги.

По данным опроса, проведенного калининградской исследовательской компанией КМГ в марте этого года, каждый третий житель области уже сейчас видит улучшения, происходящие в регионе в связи с его подготовкой к проведению игр мирового первенства.

Среди положительных изменений жители Калининградской области отметили ремонт и строительство дорог и дорожных развязок. Свои ожидания они связывают, в частности, с ростом туристического потока в область, развитием инфраструктуры, спорта, притоком инвестиций, строительством стадиона, на котором пройдут игры мирового первенства, появлением новых рабочих мест.

В целом, согласно опросу, ходом подготовки региона к предстоящему чемпионату интересуются 59% жителей области. При этом 73% респондентов положительно относятся к проведению в регионе матчей ЧМ-2018. Об отрицательном отношении заявили 9% опрошенных.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.

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