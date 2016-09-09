USADA частично сняло с Лэнса Армстронга запрет на участие в соревнованиях

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Американское антидопинговое агентство (USADA) частично сняло запрет на участие в соревнованиях с бывшего велогонщика американца Лэнса Армстронга. Об этом газете USA Today сообщил пресс-секретарь USADA Райан Мэдден.

"Армстронг может участвовать в соревнованиях национального и регионального уровня в любом другом виде спорта кроме велоспорта, которые не позволят ему квалифицироваться для участия в национальном чемпионате или международном турнире", - сказал Мэдден.

"Мне 45 лет и сейчас я в основном тренируюсь для общей физической подготовки", - сказал сам Армстронг. Также бывший спортсмен заявил, что в ближайшие время планирует запустить новый проект, в котором будут предусмотрены различные соревнования, где теоретически он мог бы принять участие.

В 2012 году Армстронг был уличен в использовании запрещенных препаратов по итогам расследования ЮСАДА. После того как американец признался в употреблении допинга, все результаты спортсмена, начиная с 1998 года, были аннулированы, включая победы на "Тур де Франс" в 1999-2005 годах. Армстронг был дисквалифицирован пожизненно и оштрафован на $10 миллионов.