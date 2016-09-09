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ФИФА: стадион ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону будет очень удобен для зрителей

Спорт
9 сентября, 13:41 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Четвертый операционный визит совместной делегации ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" на российские стадионы, на которых пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, начался 7 сентября
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Стадион, строящийся в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет замечательным сооружением, очень удобным для болельщиков.

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Об этом журналистам заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Четвертый операционный визит совместной делегации ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" на российские стадионы, на которых пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, начался в среду. В рамках визита, который пройдет до 15 сентября, делегация посетит стадионы в пяти городах-организаторах матчей ЧМ-2018, в том числе в Ростове-на-Дону.

"Что касается операционной работы, то стадион, мне кажется, будет замечательным, потому что на нем отличный вид на поле со всех точек. До самого верхнего уровня будет хорошо видно, как идет матч, все зрители будут находятся близко к игре, а ведь именно этого им и хочется. Территория компактная, здесь все хорошо расположено, предусмотрены меры безопасности и парковки", - сказал Смит.

Как добавил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, темпы подготовки Ростова к ЧМ-2018 неплохие. "В Ростове у нас крайней озабоченности нет, на сегодняшний день город выглядит весьма прилично. У нас постоянный диалог с властями региона, в основном вокруг средств размещения - есть вопросы по некоторым гостиницам. Но в целом номерной фонд достаточно большой, он позволяет компенсировать те гостиницы, которые имеют вероятность быть недостроенными", - сказал он.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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